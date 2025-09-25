Suscribete a
Moncloa oculta a Robles: 925 días sin darle voz para no molestar a los socios

La ministra de Defensa tampoco salió este martes a detallar el embargo de armas a Israel

El Gobierno podrá levantar el embargo de armas de forma excepcional por interés nacional

Robles en la rueda de prensa tras un Consejo de Ministros en mayo de 2022
Robles en la rueda de prensa tras un Consejo de Ministros en mayo de 2022
Joan Guirado

La Secretaría de Estado de Comunicación, dependiente de la presidencia del Gobierno, volvió a esconder este martes a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros.

Pese a que el decreto de ... embargo de armas contra Israel, la principal cuestión a comunicar tras la reunión ministerial, tenía mucho que ver con el departamento que dirige Robles, la oficina encargada del gabinete presidencial que dirige las ruedas de prensa optó por sacar al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, para dar los detalles del decreto junto a la portavoz, Pilar Alegría.

