El PP califica de «error» la entrada en escena de Camps en la Comunidad Valenciana

El acto protagonizado por Francisco Camps este miércoles, en el que anunció su intención de liderar al PP en la Comunidad Valenciana, ha sentado mal en la dirección del partido donde las palabras del expresidente se ven como un «error», tal y como ha ... reconocido Miguel Tellado.

«En la Comunidad Valenciana no hay convocado ningún congreso del Partido Popular y, por lo tanto, creo que esto es un debate extemporáneo. No hay ni un congreso del partido convocado ni la previsión de hacerlo en los próximos meses», ha explicado el secretario general, quien calificó como un «error» las palabras de Camps de querer suceder a un Carlos Mazón al que el partido todavía no ha retirado su apoyo.

Tellado ha señalado también, durante una entrevista en 'La Sexta' que «todos en el PP están centrados en la reconstrucción de la provincia de Valencia y que esa tiene que ser la prioridad». «Por tanto, abrir estos debates que nos alejan de las principales preocupaciones de la ciudadanía, yo creo que es un error», ha afirmado antes de recordar que «hay que tener claro cuáles son nuestras prioridades».

Además, Tellado ha hablado de los ataques lanzados por Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez y ha justificado ese cambio de actitud del líder del PP al entender que el presidente del Gobierno había sido muy duro en el plano personal con el gallego. «El que ha pasado las líneas rojas es el Partido Socialista, desde hace mucho tiempo. Los ataques a la presidenta de la Comunidad de Madrid están ahí, y es evidente que empezaron ahí y luego no pararon y, por lo tanto, creo que hablar de líneas rojas desde el Partido Socialista, cuando se insulta, se ataca, se crean falsas informaciones contra los políticos de la oposición… Creo que el PSOE no está para dar lecciones de ningún tipo», apuntó.