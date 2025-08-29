Planas acusa al PP de «luchar contra el Gobierno», mientras éste combatía el fuego

Luis Planas ha entrado este viernes a la Sala Clara Campoamor del Senado habiendo dicho ya —prácticamente— todo en los pasillos. Poca novedad han proporcionado los 45 minutos que ha durado su primera intervención en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, convocada de ... forma extraordinaria para acoger la comparecencia del ministro socialista que había de rendir cuentas sobre la gestión del Gobierno central de la ola de incendios que ha asolado la península este último mes.

Planas, último miembro del Ejecutivo forzado por el Partido Popular a dar explicaciones esta semana en la Cámara Alta, prometió un discurso que breve que tan sólo venía a «complementar» al de sus predecesores, los responsables de Defensa, Transición Ecológica e Interior. Y así fue no sin antes desquitarse en los pasillos del Senado con el PP, cuya petición de comparecencia ve el ministro de Agricultura «prematura» y «extemporánea». «Estoy sorprendido. Continúa siendo el momento de dar prioridad a la prevención y extinción de los incendios«, ha manifestado una vez allí sentado.

Minutos antes, a la entrada de la comisión, arremetía Planas contra los de Alberto Núñez Feijóo por haber «luchado contra el Gobierno», mientras el Gobierno «luchaba contra los incendios». Algo que, a su juicio, «no es justo». Por ello, durante su comparecencia, ha insistido en la «extraordinaria tarea de apoyo» que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha prestado a las comunidades, que, ha recalcado en más de una ocasión, «son las responsables de la prevención y extinción de incendios». «Un despliegue que jamás se había efectuado en la historia de España«, ha presumido al igual que ya hizo la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, el martes.

Noticia Relacionada Aagesen pide al PP no hacer «ruido» y urge a un pacto de Estado contra el cambio climático Patricia Romero Los de Feijóo aseguran que no es un asunto de competencias, sino de falta de medios consecuencia de la ausencia de Presupuestos Generales del Estado de este año

En su atención a los medios de comunicación previa al inicio de la sesión de este viernes, el ministro de Agricultura también se ha comprometido a hacer «todo lo que esté en su mano» para recuperar todas las hectáreas calcinadas por las llamas, que ascienden a 362.000. De ellas, según ha detallado Planas, son 35.421 las hectáreas agrícolas útiles afectadas, lo que supone un 9 por ciento de la superficie afectada por el fuego. Aunque, ha aseverado, es «precipitado» hacer un balance en este momento.

«No puedo aseverar cuántas explotaciones se han visto afectadas [...]. Sólo cuando estén completamente extinguidos, podremos hacer una valoración exacta y rigurosa de los incendios, y darles una respuesta adecuada», ha explicado, dirigiéndose al PP. Así, lo único que ha atrevido a adelantar Planas ha sido que la afectación de la cabaña ganadera ha sido limitada —«unos 526 animales afectados», ha detallado— y que, sobre todo, preocupan los daños en el sector del viñedo y la cereza de Extremadura.

«Sólo cuando estén completamente extinguidos, podremos hacer una valoración exacta y rigurosa de los incendios», responde Planas al PP

A su entrada, ha adelantado también Planas que el Ejecutivo español solicitará ayuda a Bruselas, con quien ya se ha «contactado formalmente para que, en un futuro próximo, movilice los medios y las respuestas que se pueden dar a nivel europeo en apoyo a las que dará el Gobierno de España».

El ministro ha defendido por último el papel seguros agrarios —«un instrumento único», ha dicho—, así como de las ayudas vinculadas a la Política Agraria Común (PAC). En este sentido, ha estimado en 4.975 millones de euros el apoyo económico que ha puesto a disposición el Gobierno de España desde junio de 2018 hasta la fecha al campo más allá de las ayudas de la PAC, frente a los 15 millones que se pusieron entre mayo de 2011 y junio de 2018 cuando gobernaba el PP en nuestro país, ha añadido.