Mañueco, ante las Cortes de Castilla y León: «No es momento de buscar sacar rédito partidista»

Planas acusa al PP de «luchar contra el Gobierno», mientras éste combatía el fuego

Dice haber solicitado ya el apoyo de Bruselas de cara a futuras ayudas para agricultores y ganaderos

El ministro de Agricultura ve «prematura» y «extemporánea» la petición de comparecencia en el Senado por parte de los populares

Los de Feijóo recriminan al Gobierno que el Seprona no tenga una unidad especializada contra el fuego

EFE
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

Luis Planas ha entrado este viernes a la Sala Clara Campoamor del Senado habiendo dicho ya —prácticamente— todo en los pasillos. Poca novedad han proporcionado los 45 minutos que ha durado su primera intervención en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, convocada de ... forma extraordinaria para acoger la comparecencia del ministro socialista que había de rendir cuentas sobre la gestión del Gobierno central de la ola de incendios que ha asolado la península este último mes.

