El PP recrimina al Gobierno que el Seprona no tenga una unidad especializada en incendios

Tercera comparecencia consecutiva de un ministro del Gobierno en comisión en el Senado. Este jueves por la mañana era el turno del responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, forzado por el Partido Popular a rendir cuentas por su gestión de la ola de incendios que ... ha asolado la península durante las últimas semanas al igual que ya han hecho Margarita Robles (Defensa) y Sara Aagesen (Transición Ecológica). El viernes será el turno del titular de Agricultura, Luis Planas.

A la riña política que vienen protagonizando PP y PSOE, en la que ambos se acusan mutuamente de hacer un «uso partidista» del fuego que ya ha arrasado más de 400 mil hectáreas en nuestro país y se ha cobrado la vida de ocho personas, y de «fabricar una versión distorsionada» de los hechos acaecidos desde el pasado 1 de agosto, se suma ahora una nueva denuncia de los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta: la falta de un grupo especializado en incendios dentro del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), dependiente de la Guardia Civil. Pese a que este organismo cuenta con una Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma), no dispone de una unidad específica contra incendios como la que sí tiene, por ejemplo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita para el blanqueo de capitales o el crimen organizado, entre otros.

Este ha sido el símil empleado por el senador Luis Javier Santamaría, portavoz del PP en la Comisión de Interior del Senado, para denunciar la falta de prevención por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Lo que usted no nos ha contado y los españoles quizá no sepan es que el Seprona cuenta con una unidad central operativa al modo de la UCO que se denomina Ucoma que no cuenta con ningún grupo específico para combatir los incendios como sí suceden con la UCO», ha dicho Santamaría dirigiéndose a Marlaska, a quien ha preguntado: «¿Por qué no crea usted un grupo especíalizado en combatir incendios? ¿No sería eso prevenir?».

El popular ha recriminado, además, al ministro del Interior que los equipos de investigación que tiene desplegados el Seprona por todo el territorio español, uno por provincia, estén compuestos solamente por «3 o 4 personas» y que deban investigar «todos los delitos que haya contra el medio rural» en esa provincia: vertidos, resiudos, delitos contra la flora y la fauna y tambén incendios. «¿Por qué no incrementa el número de equipos de investigación en las provincias, especialmente en aquellas donde el riesgo de incendios es mayor? ¿No sería eso prevenir?», ha insistido el senador Santamaría, que pide al Ejecutivo central que, al menos, estas dotaciones estén formadas por «seis personas».

En este sentido, denuncian los de Feijóo en el Senado la «obsolescencia» de los materiales de los que disponen dichos equipos de investigación. Ejemplo de ello, ha dicho Santamaría, los maletinas con los que recogen muestras o los medios de transporte de las patrullas antiincendios. «Lleva años repartiendo motoclicletas eléctricas cuya autonomía se reduce a 120 kilómetros, lo que las transforma en inoperativas a la hora de cumplir su misión. ¿Por qué permite que cubran áreas superiores a dos mil kilómetros cuadrados con motocicletas cuya autonomía se reduce a 120 kilómetros», ha señalado. En su lugar, pide el PP que se les facilite a los equipos de investigación y patrullas todoterreno «para poder moverse por el medio rural con garantías».

Por último, ha afeado Santamaría a Marlaska que el Ministerio del Interior no dé acceso a las patrulla antiincendios a las mismas bases de datos que, en cambio, sí usan los equipos de investigación para indagar sobre los incendios«.