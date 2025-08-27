Suscribete a
Senado

Aagesen calca el discurso de Sánchez: urge a un pacto de Estado y exige «lealtad institucional» a las comunidades

La ministra de Transición Ecológica invita a «reflexionar desde el rigor técnico» sobre las causas y consecuencias de la virulencia de los incendios

El PP asegura que no es un problema de competencias, sino de falta de medios consecuencia de la ausencia de Presupuestos Generales del Estado de este año

Robles acusó al PP en la Cámara Alta de querer «ganar relatos» con las catástrofes

EFE
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

Sara Aagesen no ha acudido este miércoles por la tarde al Senado para proyectar un vídeo de más de 50 minutos con tuits del Ejército como sí hizo Margarita Robles apenas 24 horas antes —«la ministra tuitera», se refirió a ella Eduardo Pujol, de Junts, ... arrebatándole a Óscar Puente un puesto que hasta ahora ostentaba—, sino para ofrecer datos. Algo que han agradecido los senadores presentes en la Sala Campoamor de la Cámara Alta, aunque sea irónicamente como ha hecho Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, : «Usted, por lo menos, ha descrito la catástrofe», le ha dicho a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, segunda de los comparecientes llamados a comparecer en comisión por el Partido Popular (PP) para dar explicaciones sobre la gestión efectuada por parte del Gobierno central de la ola de incendios que ya ha calcinado ya más de 400 mil hectáreas en nuestro país y se ha cobrado la vida de ocho personas.

