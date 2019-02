Seis noticias imprescindibles de este martes, 26 de febrero

1. La Justicia suspende la exhumación de Franco por deficiencias en el proyecto del Gobierno. La Justicia acaba de suspender cautelarmente la exhumación de Francisco Franco porque el proyecto urbanístico elaborado por el Gobierno para levantar la lápida de la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, donde se encuentra enterrado el dictador, no reúne las condiciones de seguridad mínimas exigibles.

2. Forcadell se esconde en su cargo formal y niega dirigir la «estrategia» del «procés». La mesa sobre la que ha apoyado sus manos era una pista. Sin apuntes, Carme Forcadell ha acudido a declarar en el juicio al «procés» con el libro que recoge el reglamento que regula el funcionamiento del Parlamento catalán. De color rojo, era lo único que destacaba delante de la antigua presidenta de la cámara autonómica, que se ha escondido precisamente en su cargo para despejar su responsabilidad en el «procés». Está acusada de un delito de rebelión en condición de dirigente.

3. Un ninot de Don Felipe enciende la polémica en ARCO: quien lo compre tendrá que quemarlo. Santiago Sierra ha vuelto a desafiar a ARCO. El artista, que el año pasado encendió la polémica con su obra «Presos políticos en la España Contemporánea», que fue retirada por la organización de la feria del estand de la galerista Helga de Alvear, lleva como pieza estrella a la edición de este año, que abre sus puertas mañana y será la última con Carlos Urroz al frente, un ninot de cuatro metros y medio de alto de Don Felipe. Quien compre la obra, por el módico precio de 200.000 euros, deberá quemarla, según establece el contrato de adquisición. Se da la circunstancia de que, como cada año, los Reyes inaugurarán ARCO el próximo jueves con un recorrido por distintas galerías.

4. Alerta alimentaria: retiran en toda España la partida de setas que consumieron los intoxicados del Riff. Las setas de especie colmenilla que formaban parte del menú que tomaron los comensales que resultaron intoxicados -uno de ellos, la mujer fallecida- tras comer en el restaurante Riff de Valencia procedían de China, y llegaron al local a través de una empresa de distribución de León, según han informado fuentes de la Delegación de la Junta de Castilla y León y ha adelantado este martes el diario "La Nueva Crónica".

5. El Consejo de Seguridad Nuclear quedará en manos del PSOE, Podemos y PDeCat. La Mesa del Congreso ha dado vía libre hoy a la renovación de cuatro de los cinco miembros del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) propuesta por el PSOE con el apoyo de Unidos Podemos y PDECat. Esta propuesta, aprobada en Consejo de Ministros, estaba a la espera de un informe de los letrados del Congreso que pidió el PP y que ha recibido la Mesa hoy. Los cuatro candidatos -Elvira Romera y Pilar Lucio, por parte del PSOE; José María Serena, de PDECat; y el ecologista y antinuclear Francisco Castejón, por Unidos Podemos-, comparecerán hoy ante la comisión de Transición Ecológica del Congreso para ser examinados por la misma.

6. Maduro corta una entrevista y expulsa del país a los cinco periodistas. «Estuvimos detenidos por más de dos horas dentro del Palacio de Miraflores. Lo que ocurrió es que teníamos una entrevista con el líder Nicolás Maduro y después de 17 minutos de entrevista a él no le gustaron las preguntas que le estábamos haciendo sobre la falta de democracia en Venezuela, la tortura, los presos políticos y la crisis humanitaria; y se levantó de la entrevista luego de mostrarle el vídeo de unos jóvenes comiendo del camión de la basura. Inmediatamente uno de sus ministros, Jorge Rodríguez, dijo que la entrevista no estaba autorizada y nos confiscaron los equipos, se quedaron con nuestras cámaras, no tenemos nada», ese es el relato del periodista de Univisión Jorge Ramos desde el hotel en Caracas después de pasar más de tres horas retenido con su equipo en el Palacio de Miraflores por el régimen de Venezuela.