Un ninot de Don Felipe enciende la polémica en ARCO: quien lo compre tendrá que quemarlo La dirección de la feria, que el jueves inauguran los Reyes, confirma a ABC que la obra de Santiago Sierra y Eugenio Merino no será retirada

Santiago Sierra ha vuelto a desafiar a ARCO. El artista, que el año pasado encendió la polémica con su obra «Presos políticos en la España Contemporánea», que fue retirada por la organización de la feria del estand de la galerista Helga de Alvear, lleva como pieza estrella a la edición de este año, que abre sus puertas mañana y será la última con Carlos Uurroz al frente, un ninot de cuatro metros y medio de alto de Don Felipe. Quien compre la obra, por el módico precio de 200.000 euros, deberá quemarla, según establece el contrato de adquisición. Se da la circunstancia de que, como cada año, los Reyes inaugurarán ARCO el próximo jueves con un recorrido por distintas galerías.

La directora de Prometeo, la galería italiana que exhibe la polémica pieza, Ida Pisani, ha aclarado a EFE que la obra es un trabajo conjunto de Sierra y Eugenio Merino, el artista que en 2012 exhibió «Forever Franco», una escultura realista del dictador metido en una nevera. «Ninot», que así se llama la obra, está hecha con poliuretano, cartón piedra y tela en los talleres valencianos de Manolo Martín, de la empresa de fallas MDoble, según precisa Pisani.

El muñeco, en el que Sierra y Merino han invertido un año de trabajo, está vestido con un traje oscuro de tela, corbata verde, camisa grisácea y zapatos negros. La galerista perfuma periódicamente la escultura con la colonia que, según se jacta, «usa siempre» Don Felipe, la fragancia «Dark blue», de Hugo Boss. Según ella, la idea de esta obra es «la de un ninot como otro cualquiera» y, tras establecer con el comprador un acuerdo contractual, la pieza «arderá y solo quedará la calavera».

«Suelo trabajar con Sierra y creo que, más que un artista político, es un artista comprometido con la realidad y que enfoca problemas. No he pensado en la polémica, solo en exponer esta obra, de hecho lo decidimos juntos», ha señalado Pisani, en declaraciones a EP.

La obra de Sierra «Presos políticos» fue el centro de atención de la pasada edición, cuando la dirección de Ifema decidió retirar la pieza antes de que ARCO abriera sus puertas. Ante las críticas, entre ellas del propio director de la feria, Carlos Urroz, Ifema rectificó y la obra volvió a la galería Helga de Alvear. En esta ocasión, según confirma a ABC Maribel López, co-directora de ARCO y futura sucesora de Urroz al frente de la feria, el «Ninot» no será retirado. «Estamos en pleno montaje, pero confiamos en que siga ahí», ha asegurado López ante la duda suscitada por lo sucedido el año pasado.

Con respecto al modus operandi de los autores del «Ninot», muy dados a generar polémicas con sus creaciones artísticas, la co-directora de ARCO lo tiene claro: «Es su práctica creativa. La provocación es una de las herramientas que ambos utilizan y que han unido en esta obra». «No es que sea respuesta a nada concreto, es su manera de crear», justifica López ante la posibilidad de que Merino y Sierra hubieran querido «vengarse» de Urroz por sus experiencias en ediciones anteriores, donde llegó a hablarse de censura.

Cabe preguntarse si, dados los precedentes, existe una especie de filtro previo (o debiera existir) por el que pasen las obras antes de exhibirse en ARCO. «Cada galería pasa por un comité en el que presentan una propuesta. No se conocen todas las obras, pero sí los artistas. Algunas no están todavía producidas en el momento del comité, por su naturaleza contemporánea». ¿Y el «Ninot» se conocía en ese momento? «No, no se conocía», aclara.

Con respecto a la naturaleza del contrato de adquisición de la obra, López explica que se trata de una prácica habitual en el mundo del arte contemporáneo. «Es normal, para muchos artistas conceptuales el contrato es una forma de trabajo habitual. Desde los años 70 y 80 es algo normal. Artistas que piden una cosa u otra y el coleccionista lo acepta. Esa es la naturaleza de esta pieza. El coleccionista accede a no poseerla», remata.

Independentismo

Queda claro que los separatistas han aprovechado la oportunidad que les brinda ARCO para manifestar, una vez más, su rechazo al Rey, al que identifican como el principal obstáculo para conseguir sus objetivos, especialmente desde que transmitió su mensaje del 3 de octubre de 2017. El año pasado, los independentistas ya irrumpieron en la Feria de Arte Contemporáneo con una exposición de fotografías que su autor calificó de «presos políticos». Y, en esta ocasión, han buscado, de nuevo, protagonismo con una figura engrandecida del Rey destinada a ser quemada.

La aparición de esta figura se produce cuatro meses después de que el Congreso de los Diputados aprobara una reforma del Código Penal para despenalizar las injurias a la Corona y el ultraje a España y sus símbolos. No obstante, como ocurrió con las fotos de supuestos separatistas presos, en el caso de la figura engrandecida del Rey se abren dos debates: el primero, dilucidar si eso se trata de una obra de arte o si, por el contrario, el autor utiliza el arte como subterfugio para dar eco a una reivindicación política. Solo en el caso de que se considerara una obra de arte, podría apelarse a la libertad de creación artística y se abriría el segundo debate: si su retirada sería considerada censura.

Al margen de este debate, los Reyes acudirán el próximo jueves a inaugurar ARCO, como vienen haciendo desde hace años. En esta ocasión, Don Felipe y Doña Letizia lo harán acompañados por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, y su esposa, Maribel, que se encuentran realizando una visita de Estado a España. El hecho de que los Reyes acudan a la feria con invitados condicionará su recorrido por la exposición, que se adaptará a los deseos del presidente de Perú, país invitado este año en ARCO. Además, en su condición de anfitriones, Don Felipe y Doña Letizia procurarán evitar a Vizcarra y a su mujer una situación incómoda.