Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 21 de agosto

1. La Fiscalía italiana deja sin efecto el plan de rescate del Open Arms ordenado por Pedro Sánchez. Con la crisis sin resolver, con las relaciones muy dañadas con Italia y con un enfrentamiento creciente con el Open Arms el Gobierno trató ayer de dar carpetazo a esta cuestión con un golpe encima de la mesa que, no obstante, pone de manifiesto lo que no había querido hacer hasta ahora y la claudicación frente a la inquebrantable decisión del vicepresidente italiano, Matteo Salvini, de no permitir el desembarco del buque en el puerto de Lampedusa. Pero el nuevo movimiento de Pedro Sánchez se encontró con un imprevisto que convertía su decisión en innecesaria. El buque «Audaz» de la Armada Española partió ayer desde Rota para «recoger» a los inmigrantes del Open Arms. Pero cuando había transcurrido menos de una hora desde su salida desde el puerto y surcaba ya el Mediterráneo saltó la noticia de que la Fiscalía de Agriento tomaba la decisión de incautar el Open Arms y proceder al desembarco de todos los inmigrantes a bordo en el puerto de la isla de Lampedusa, que se produjo ayer alrededor de las 23.50 de la noche.

2. Sánchez rechaza a Iglesias y busca su rendición o elecciones. A Pedro Sánchez le gusta poco, más bien nada, que le intenten marcar el paso y lo que tiene que hacer. Su primera vida como tutelado secretario general del PSOE fue suficiente. Los socialistas rechazaron ayer la última propuesta de Unidas Podemos para «retomar el diálogo» de cara a una investidura en el mes de septiembre. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, salió por la noche a censurar la negativa del PSOE. «Hemos aceptado la máxima exigencia y más inaceptable del PSOE, que era un veto personal», criticó Iglesias, pidiendo dejar los «reproches» y ponerse a negociar, en una entrevista en Antena 3. Y retó directamente al presidente del Gobierno en funciones al asegurar que «si quiere elecciones que lo diga» porque una coalición «no puede negociarse en 48 horas». Además, el líder de Podemos insistió en que «la vía portuguesa», es decir, apoyar un Ejecutivo desde fuera es un error. «Entregamos a cambio de nada un gobierno al PSOE a cambio de la moción de censura.

3. Reunión del G-7 en Biarritz: Otegui y el hijo de Josu Ternera agitarán la contracumbre de Irún. La izquierda abertzale sabe que la contracumbre de Irún es una oportunidad extraordinaria para hacerse notar internacionalmente y ha decidido controlar muchos de los aspectos de la misma. En esa clave ha de entenderse que Egoitz Urruticoechea, hijo del histórico jefe etarra y sanguinario terrorista Josu Ternera, se haya convertido en uno de los principales portavoces de la plataforma que está organizando los actos de protesta contra el G-7. Además, entre las mesas redondas y conferencias programadas está prevista la intervención, entre otros, del secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegui y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien huyó a Suiza para evitar a acción de la Justicia por su papel en el «procés». De nuevo, los independentismos radicales de ambas Comunidades Autónomas se unen para lanzar un mensaje de que España es un estado opresor que no respeta las reglas democráticas.

4. ABC entrevista a Juan Carlos Quer: «La Fiscalía cometió graves errores en el último juicio contra El Chicle». A dos meses de que vuelva a encontrarse con el autor confeso de la muerte de su hija, el padre de Diana Quer encara el tercer aniversario de su muerte desde la distancia, «tranquilo» y esperanzado en que al final del camino se haga justicia. «Cada día es igual de duro, cuesta mucha superarlo», se confiesa Juan Carlos Quer en una conversación con ABC. Al igual que hizo cuando José Enrique Abuín fue juzgado por el secuestro de una chica en Boiro, el padre de Diana estará presente en la vista que aclarará qué ocurrió la fatal madrugada del 22 de agosto de 2016, cuando el Chicle introdujo en el maletero de su coche a la joven de Pozuelo. La familia de la víctima —en sintonía con la Fiscalía— defienden que la raptó para llevarla a una nave abandonada, violarla y tirar su cuerpo al pozo del que fue recuperada quinientos días después.

5. Alemania estrena el primer documental sobre la Reina. La televisión pública alemana ZDF, la de mayor audiencia en su país, estrenará el próximo sábado 24, a las 19.25 horas, el primer documental que se ha realizado sobre Doña Letizia. A lo largo de un año la periodista Julia Melchior ha estado siguiendo y analizando con detalle a la Reina de España para ofrecer un retrato completo de Doña Letizia que va más allá de los momentos protocolarios. Cuando finalizaban los actos institucionales y la mayoría de los periodistas se retiraban para enviar rápidamente sus crónicas, Melchior se quedaba a observar, sin prisas, lo que ocurría después, a mirar «la atmósfera y el entorno» que rodeaba a Doña Letizia. Así, encontró a una Reina «que irradia cercanía y humanidad», con una imagen muy diferente de la que transmiten algunos medios de comunicación españoles. «Esa experiencia me encantó. He visto como gana a corta distancia», relata a ABC Julia Melchior.

6. Vinicius ni se cambia ni se vende. El París Saint Germain vive una situación dura, cruda. Es el problema de ser un equipo «de Estado», financiado por un país rico del petróleo, que no se preocupaba por las cuentas de la empresa y ponía el dinero en busca de un objetivo, ganar la Champions, sin mirar en gastos. El Fair Play financiero de la UEFA, por fin, ha comenzado a pararle un pie, que no los dos. Y los resultados han colocado al club ante la realidad del fútbol. El dinero solo no da Copas de Europa. El PSG se ha puesto a trabajar en serio, no quiere tirar más dólares, y ahora comprueba que un futbolista por el que pagó 222 millones hace dos años ha perdido mucha parte de ese valor. Quiere traspasarlo y es difícil, pues su sueldo, 60 millones brutos, 36 netos, es inasumible. Y su precio también. Tantea al Barcelona y al Real Madrid a ver quién paga. Y la operación es complicada.