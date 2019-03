Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 12 de marzo

1. La Consejería de Silvia Clemente fabricó y pagó cursos de formación ficticios. Colaboradores de Silvia Clemente fabricaron documentos para justificar pagos irregulares de dinero público, según los correos electrónicos a los que ha tenido acceso ABC. El caso afecta a la etapa de la precandidata de Ciudadanos derrotada tras el pucherazo de las primarias de Castilla y León, como consejera de Agricultura del gobierno regional. Una de sus primeras apuestas al frente de la Consejería fue la creación en 2008 del Centro Ecuestre de Castilla y León (CECyL) en las instalaciones del Centro de Formación Agraria (CFA) en la provincia de Segovia, con una inversión de ocho millones de euros. La oposición criticó a la entonces consejera del PP, pues su familia es aficionada a la hípica y las instalaciones están cerca de su pueblo natal. Dos años después, entre julio y octubre de 2010, un cruce de correos electrónicos evidencia que la Consejería de Agricultura creó «cursos ficticios» para pagar deudas de las instalaciones hípicas.

2. El «sorayismo» se repliega antes de las elecciones. El «sorayismo», o lo que queda de él, está en pleno proceso de repliegue. En realidad, no es ni corriente interna ni crítica, pero los que apoyaron a la exvicepresidenta en el congreso nacional del PP, el verano pasado, se encuentran en plena encrucijada, cuando en Génova están ultimando las candidaturas electorales. El último en decir adiós ha sido el exministro Íñigo Méndez de Vigo, quien ha anunciado que deja la política y vuelve al cuerpo de letrados de las Cortes. También ayer, se hizo público el fichaje de Sáenz de Santamaría por parte del despacho de abogados Cuatrecasas. El mismo día que Soraya Sáenz de Santamaría hizo pública su incorporación al despacho de abogados Cuatrecasas, Íñigo Méndez de Vigo anunció que dejaba la política. El último portavoz del Gobierno de Rajoy y exministro de Educación, Cultura y Deporte explicó ayer en Palencia, circunscripción por la que es diputado nacional, que se retirará de la política activa tras 30 años en distintas responsabilidades y cargos institucionales.

3. La Unión ofrece a Londres una «póliza de seguros» para favorecer el Brexit. A tan solo diecisiete días de la fecha marcada para la salida del Reino Unido de la Unión Europea -el próximo día 29-, con la primera ministra británica, Theresa May, con la soga al cuello por la negativa de los Comunes a ratificar su acuerdo con Bruselas, y con las autoridades comunitarias cada día más preocupadas por evitar el caos que supondría una salida desordenada, anoche culminó en Estrasburgo una jornada de locura, con llamadas y contrallamadas, idas y venidas... con Londres, Dublín y Bruselas pendientes de Juncker y May. Al filo de la medianoche comparecían ambos, la primera ministra británica y el presidente de la Comisión Europea, para anunciar que hay un resquicio para la esperanza. Ambos acordaron un «instrumento jurídicamente vinculante» que da más garantías a las dos partes sobre la salvaguarda irlandesa. «Es una póliza de seguros» para ambas partes, dijo Jean-Claude Juncker, quien insistió hasta la saciedad en que el nuevo instrumento «complementa el acuerdo sin reabrirlo». Era la clave de su mensaje. May, por su parte, explicó que lo que se ha añadido al tratado es «jurídicamente vinculante», que es lo que ha exigido el Parlamento británico. Este era el mensaje clave de la «premier».

4. Guaidó declara el estado de alarma y convoca una nueva manifestación para este martes. El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, autorizó este lunes al presidente interino, Juan Guaidó, a declarar el «estado de alarma nacional» debido a la situación de catástrofe que vive el país después de cuatro días consecutivos sin electricidad por la avería de su principal central hidroeléctrica. Los diputados opositores aprobaron de forma unánime el decreto, que se entiende «como modalidad del estado de excepción» y regirá por 30 días, prorrogables por otro mes. También ayer, Guaidó convocó para este martes una gran marcha en todo Venezuela para protestar por los apagones. Unos apagones que pueden durar un mes mientras se repara el sistema de generación y distribución de la energía, según los ingenieros de la estatal Corporelec, que han pedido a la prensa el anonimato porque pueden ir a la cárcel por revelar la gravedad de la situación.

5. El giro del BCE precipita la fusión entre Deutsche Bank y Commerzbank. Llevaba dos años rondando una posible fusión entre los dos mayores bancos alemanes, Deutsche Bank y Commerzbank, que sería la mayor operación corporativa en el país desde 2010. El actual ministro de Finanzas, Olaf Scholz, ha favorecido indirectamente cuanto ha podido ese proyecto desde que puso un pie en el cargo, hablando públicamente de la necesidad de «campeones nacionales» capaces de financiar de forma sólida y autónoma a las empresas del país y saludando de parte del gobierno alemán cualquier paso en ese sentido. El presidente de la Junta de Supervisión de Deutsche Bank, Paul Achleitner, sondeó incluso el verano pasado a los principales accionistas sobre la posible fusión, pero el director ejecutivo Christian Sewing se resistía, con apenas un año en el puesto, enredado todavía en la integración del minorista Postbank y reticente a esa participación del 15% que el Estado alemán tiene en Commerzbank.

6. PP y Cs exigen al Gobierno un impulso decidido para celebrar la gesta española. Metidos de lleno en la carrera electoral, los partidos y el Gobierno no se ponen de acuerdo ni en la celebración del V Centenario de la primera vuelta al mundo, que, como certificó la Real Academia de la Historia, fue una hazaña « exclusivamente española». Desde el PP y Ciudadanos se exige al Ejecutivo que se tome en serio la celebración de esta gesta y le dé la importancia que se merece, pero en La Moncloa insisten en rebajar el mérito español al hablar de un proyecto «compartido e internacional». Desde el Partido Popular, Ricardo Tarno, portavoz adjunto en el Congreso y responsable del área de Cultura en la dirección del Grupo parlamentario, subraya que no tiene ningún sentido dudar de la españolidad de esta gesta, financiada por la Corona de España. En Ciudadanos consideran que el dictamen de la Real Academia de la Historia confirma algo que «ya se sabía», que no es otra cosa que el protagonismo de España fue «muy superior» al de Portugal en la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano.