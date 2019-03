CENTRO HÍPICO DE CASTILLA Y LEÓN La Consejería de Silvia Clemente fabricó y pagó cursos de formación ficticios Falsificaron dos cursos por 40.000 euros para saldar deudas de la hípica impulsada por el fichaje de Ciudadanos

Colaboradores de Silvia Clemente fabricaron documentos para justificar pagos irregulares de dinero público, según los correos electrónicos a los que ha tenido acceso ABC. El caso afecta a la etapa de la precandidata de Ciudadanos derrotada tras el pucherazo de las primarias de Castilla y León, como consejera de Agricultura del gobierno regional.

Una de sus primeras apuestas al frente de la Consejería fue la creación en 2008 del Centro Ecuestre de Castilla y León (CECyL) en las instalaciones del Centro de Formación Agraria (CFA) en la provincia de Segovia, con una inversión de ocho millones de euros. La oposición criticó a la entonces consejera del PP, pues su familia es aficionada a la hípica y las instalaciones están cerca de su pueblo natal. Dos años después, entre julio y octubre de 2010, un cruce de correos electrónicos evidencia que la Consejería de Agricultura creó «cursos ficticios» para pagar deudas de las instalaciones hípicas.

Así, el 4 de junio de 2010, Alicia Peña Gutiérrez, jefa del Servicio de Formación Agraria e Iniciativas, envió un correo electrónico, desde su dirección institucional y con su firma corporativa, a la funcionaria encargada de los asuntos administrativos de los cursos, Raquel Mazariego, y al director del Centro Ecuestre público, Bernardino Herrero, con el siguiente texto: «A 31 de agosto la deuda con la FH (Federación Hípica) ascenderá a la cantidad de 76.789,02 €, para poder solventar dicho importe vamos a firmar un convenio con la FH por un importe de 45.000 € y organizar dos cursos ficticios con la federación de 20.000 € cada uno».

«Organizar dos cursos ficticios» - ABC

El mensaje termina con la deuda recalculada: «El total de este importe asciende a 85.000 € - 76.798,02 = 8.201,98, quedando a nuestro favor esta diferencia. En cuanto tengamos dinero disponible, organizamos los cursos».

«Aunque no sea real...»

Una semana después de estas instrucciones, la funcionaria que recibió el mail, escribió al otro destinatario, en unos términos que no dejan lugar a la duda: «Me dice Alicia que hay que preparar un Anexo similar al que te envié, aunque no sea real (menos mal que no lo firmas)». Raquel Mazariego continúa: «Habrá que hacerlo así en los dos pagos de este año. Este año termina el convenio y para el año próximo vamos a hacer un concurso».

«Aunuqe no sea real, menos mal que no lo firmas» - ABC

Una vez generada la deuda de esos casi 77.000 euros, el 7 de octubre de 2010, Javier Trenor, responsable de una empresa intermediaria que organizaba cursos de formación, escribe a Raquel Mazariego, con copia la jefa del Servicio de Formación Agraria, Alicia Peña, a las que sugiere cómo podrían bautizarse los cursos ficticios: «Hola Raquel, el nombre del curso a realizar podía ser “Guía de turismo ecuestre” o “Técnico deportivo en equitación nivel I”. La cantidad tendría que ser de 22.000 euros, 13.500 para compensar la deduda con la FHCL y 8.500 para compensar el convenio que firmaba la FHCL con la Consejería».

Días después, el 13 de octubre, Raquel Mazariego escribe a Javier Trenor, al que le envía «el cuadro del curso que podemos preparar para pagar lo que adeudamos a la Federación».

«Os mando el cuadro del curso que podemos preparar para pagar lo que adeudamos» - ABC

No recuerdan, no responden

ABC se ha puesto en contacto con todos los implicados. Fuentes próximas a Silvia Clemente se limitaron ayer a decir que el centro ecuestre «dependía de la dirección general de Industrias Agrarias», un departamento de la Consejería que ella encabezaba, sin entrar a valorar si se pagaron cursos ficticios.

Por su parte, Raquel Mazariegos, la funcionaria que recibió las órdenes para «organizar cursos ficticios», ha dicho no recordar los hechos: «Hacía lo que me pedía mi jefa, pregúntenle a ella. me extraña lo de cursos ficticios». La responsable, Alicia Peña, declinó responder a ABC. En cuanto a Javier Trenor, tampoco recordaba los correos porque «hace mucho tiempo», mientras que ni el entonces director de la escuela ecuestre, Bernardino Herrero, ni la Federación de Hípica de Castilla y León contestaron a las preguntas de este diario.