Matavendimia ofrece el primer concurso de cata a ciegas de vinos y otras novedades, el 25 y 26 de octubre en Jumilla

Matavendimia, la IV Feria del Vino y del Enoturismo en Jumilla, se celebra los días 25 y 26 de octubre próximos con un amplio programa de actividades entre las que sobresalen algunas novedosas, como el primer concurso de cata a ciegas y ... el concierto de Karmento, tal como han destacado desde la organización.

A lo largo de las dos jornadas, el público podrá conocer las cualidades de los vinos de la Denominación de Origen en el municipio murciano.

Sábado 25 de octubre

11:00 h. Visita al Casco Antiguo de Jumilla. (Organiza el Ayto de Jumilla)

Lugar de encuentro: Stand Ruta del Vino en Matavendimia

11:00 h. inicio feria en Paseo del Poeta Lorenzo Guardiola

11:45 h. Corro espartero

Sala de Catas (Carpa Sala de Catas Matavendimia enfrente de la Piscina):

12:00 h. Experiencias Sensoriales: Cata de chocolastes, frutas y vinos.

Actividad diseñada para adultos y también niños (mayores de 6 años) acompañados de un adulto. Con el sumiller Pascual Ibáñez.

14:00 h. Vino y cocina, el arte de realzar los sabores.

Cata de 4 vinos acompañada de platos tradicionales castellanomanchegos y murcianos, con el sumiller Álvaro de Miguel.

17:30 h. Comer y beber en Jumilla, una rica, rica historia

La sumiller Eva López, el arqueólogo Emiliano Hernández y el periodista gastronómico Pachi Larrosa dialogan sobre las distintas etapas históricas de los vinos y los platos emblemáticos de la gastronomía jumillana que hoy se degustan en la restauración y en los hogares.

Un legado que las distintas civilizaciones han dejado en el Altiplano en forma de productos, elaboraciones y hábitos alimentarios, desde los íberos hasta nuestros días. Todo ello con las nuevas perspectivas que se abren para armonizar esas rectas tradicionales desde maridajes emocionales y moleculares con el concurso de la inteligencia artificial. La praxis llegará de manos de Eva López con una cata al final de la charla para el público asistente.

19:00 h. Taller de iniciación a la cata

Con el enólogo Pedro Sarrión

21:00 h. Cata maridaje con DOP QUESOS DE MURCIA y DOP Queso de Murcia al Vino

Con la sumiller Guillermina Sánchez-Cerezo

23:00 h. Fin feria en Paseo del Poeta Lorenzo Guardiola

Domingo 26 de octubre

10:30 h. Subida trecking y visita guiada al Castillo de Jumilla

(Organiza el Ayto de Jumilla)

Lugar de encuentro: Plaza de Arriba de Jumilla.

11:00 h. inicio feria en Paseo del Poeta Lorenzo Guardiola

Sala de Catas (Carpa Sala de Catas Matavendimia enfrente de la Piscina):

12:00 h. 1er Concurso de Cata a ciegas «Matavendimia» – Modalidad individual y por parejas. Con Joaquín Salamero, jefe panel de cata del Consejo Regulador DOP Jumilla.

«Pon a prueba tus sentidos a través de seis pruebas sensoriales que te harán pasar un rato divertido mientras aprendes y experimentas», animan los organizadores. No importa el conocimiento previo sobre cata de vinos. Es una actividad apta para todos los públicos, mayores de edad, y se acompañará durante las pruebas al público, explicando y resolviendo cualquier tipo de duda. Los ganadores de este concurso se anunciarán a lo largo de la mañana y habrá dos premios: al mejor participante individual y a la mejor pareja.

Para inscribirse: cada persona debe comprar reservar una plaza a esta cata, independientemente de la categoría individual o por pareja.

14:00 h. Origen Jumilla. Monastrell a la mesa. Variedad, territorio y cocina en armonía.

Con Luis Javier Pérez Prieto, enólogo investigador IMIDA (Estación Enológica de Jumilla).

17:00 h. Fin feria en Paseo del Poeta Lorenzo Guardiola

Conciertos y Actividades en Recinto Matavendimia

(Paseo del Poeta Lorenzo Guardiola, acceso libre)

Otras propuestas

Sábado 25

11:45 h. Corro espartero

12:30 h. Danny Solis

16:00 h. Concierto Karlan

18:00 h Jaleos DJ Set

21:00 h. Harvy

Domingo 26

12:00h. Coros y Danzas

13:00 h. Concierto KARMENTO

14:30 h Jutxa Ródenas DJ

En bodegas

-Bodegas Xenysel: sábado a las 11h.

«El sábado 25 de octubre, a las 11:00 h, desde Viñedos y Bodegas Xenysel, organizaremos una visita especial a nuestra bodega, que incluirá un recorrido por el viñedo, un tour guiado a bodega y una cata de tres de nuestros vinos ecológicos con ágape», anuncian.

«Como agradecimiento a quienes participen, entregaremos una tarjeta que podrán presentar en nuestro estand durante el evento Matavendimia 2025 en Jumilla. Aquellos que muestren la tarjeta al finalizar la visita recibirán de regalo una copa de uno de nuestros vinos premium, como agradecimiento por su participación en esta experiencia exclusiva en Viñedos y Bodegas Xenysel», añaden.

Coste: 18 euros incluyendo: visita a la bodega y el viñedo, cata de 3 vinos y ágape. Aquí les damos una tarjetita que ellos luego canjean en el stand por un vino premium. Además, Incluye el coste de la copa de Matavendimia, que podrás recoger en el stand de venta de copas.

-Bodegas BSI

«Vive la experiencia del vino con BSI»: sábado a las 11.30 h.

«Recorre la bodega más grande de la D.O. Jumilla con una visita guiada donde descubrirás nuestra historia y la elaboración de nuestros vinos, disfruta de una cata única en barrica, degusta dos vinos maridados con embutidos típicos, quesos y pan casero con nuestro AOVE Entrañable, y finaliza con una copa de vino en nuestro stand de la Feria de la Vendimia, llevándote además tu copa de recuerdo de la feria», describen.

Todo por solo 17 €/persona. Incluye el coste de la copa en matavendimia

Reserva también en el 968 780 700 o enoturismo@bsi.es.

-Bodegas Silvano García

«Entre vinos y tapas»: Maridaje Vinos DOP Jumilla.

Sábado y domingo: 11:30 h., 12:15 h., 13:00 h., y 13:30 h.

Una propuesta «sabrosa y muy jumillana» pensada para disfrutar durante la Feria del Vino y Enoturismo DOP Jumilla. «Entre Vinos y Tapas» ofrece una experiencia gastronómica guiada que «combina el sabor de los vinos con productos locales en un formato ágil, cercano y lleno de identidad», según sus impulsores.

Los asistentes serán recibidos en la bodega, donde se les explicará qué es Bodegas Silvano García y la DOP Jumilla y disfrutarán de una cata maridaje de dos vinos DOP Jumilla, acompañada de dos tapas tradicionales elaboradas con productos típicos de la zona:

Vino blanco maridado con la clásica «marinera» (ensaladilla rusa con anchoa).

Vino tinto acompañado de queso y embutido local.

Para finalizar, una copa extra de vino servida en el stand de Bodegas Silvano García en Matavendimia.

Además, la experiencia incluye la copa oficial de la feria, que el visitante se llevará para disfrutar de la feria Matavendimia.

Duración: 45 minutos – 1 hora

Precio: 15 € (incluye la copa oficial de la MATAVENDIMIA)

-Bodegas Alceño. Domingo de 11 a 13 horas

De la mano de su enólogo, visitar la parte antigua de la bodega, la zona de elaboración, crianza, embotellado y terminar en la sala de cata donde se hace un minicurso de cata con 5 vinos y un aperitivo posterior.

Para dudas, consultar con Juan Miguel Benítez - Tel. 649 88 58 68 / enologo@alceno.com

Su coste son 25 €

Servicios de buses

Sábado 25 de octubre

Bus 1. (Murcia con visita al Museo)

Salida de Murcia: 9:30 h. llega a Jumilla: 10:30 h. y visita al Museo del Vino de Jumilla. Llegada a Matavendima: 11 h. donde pueden recoger su copa gratuíta en el stand de venta de copas. Regreso a Murcia 20 horas.

Reserva de plaza por 12 Euros

Bus 2 (Murcia directo sin visita al museo)

Salida de Murcia: 11:00 h. y llegada a Matavendima: 12:00 h. donde pueden recoger su copa gratuíta en el stand de venta de copas. Regreso a Murcia 21 horas.

Reserva de plaza por 12 euros

Bus 3. (Cartagena con visita al museo)

Salida de Cartagena: 9:30h llega a Jumilla: 11 h. y visita al museo del vino de Jumilla. Llegada a Matavendima: 11:30 h. donde pueden recoger su copa gratuíta en el stand de venta de copas. Regreso a Cartagena, 20 horas.

Reserva de plaza por 12 euros

Bus 4. (Cartagena directo sin visita al museo)

Salida de Cartagena: 10:30h llega a Matavendima: 12:00 h. donde se puede recoger una copa gratuita en el stand de venta de copas. Regreso a Cartagena, 21 horas.

Reserva de plaza por 12 euros

Domingo 26 de octubre

Bus 5

Salida de Murcia: 10:00 h. llega a Jumilla: 11:00 h. y visita al museo. Llegada a Matavendima: 11:30h. donde pueden recoger su copa gratuíta en el stand de venta de copas. Regreso a Murcia: 17 horas

Reserva de plaza por 12 euros

Bus 6:

Salida de Cartagena: 10h. llega a Jumilla 11:30 y visita al museo. Llegada a Matavendima: 12 h. donde pueden recoger su copa gratuíta en el stand de venta de copas. Regreso a Murcia: 17 horas

Reserva de plaza por 12 euros