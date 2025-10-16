Suscribete a
ABC Premium

Matavendimia ofrece el primer concurso de cata a ciegas de vinos y otras novedades, el 25 y 26 de octubre en Jumilla

La IV Feria del Vino y del Enoturismo anuncia un amplio programa de actividades para conocer las bodegas de la Denominación de Origen Protegida

Los vinos DOP Jumilla, analizados en la Guía Robert Parker Wine Advocate

Matavendimia ofrece el primer concurso de cata a ciegas de vinos y otras novedades, el 25 y 26 de octubre en Jumilla

ABC

Murcia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Matavendimia, la IV Feria del Vino y del Enoturismo en Jumilla, se celebra los días 25 y 26 de octubre próximos con un amplio programa de actividades entre las que sobresalen algunas novedosas, como el primer concurso de cata a ciegas y ... el concierto de Karmento, tal como han destacado desde la organización.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app