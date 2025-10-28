Boadilla del Monte acoge un simulacro para proteger su arte sacro del fuego

Suscribete a
Bomberos trabajando en el simulacro desarrollado en el convento de La Encarnación comunidad de madrid

E. Gómez

Los vecinos de Boadilla del Monte vivieron este martes una escena digna de película: bomberos entrando y saliendo de la iglesia del antiguo convento de La Encarnación, técnicos de Cultura junto con voluntarios de Protección Civil y el Equipo de Respuesta Logística Inmediata de ... Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE) embalando cuadros con precisión quirúrgica, y efectivos del Summa, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil desplegados por los alrededores. Lo que no había era fuego, ya que se trataba de un simulacro organizado por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) para poner a prueba el plan regional de protección de Bienes Culturales.

