IU apela a Podemos para acelerar una candidatura unitaria de izquierdas para las generales

Los de Maíllo animan «a quienes aún no han dado el paso» a unirse a un futuro proyecto estatal. Creen que este 'modus operandi' será el único posible para alcanzar el éxito en 2027

IU propone una reforma fiscal para recaudar 111.000 millones más en mitad del bloqueo de Junts

Maíllo, coordinador federal de IU, en una imagen de archivo del año pasado en Córdoba
Maíllo, coordinador federal de IU, en una imagen de archivo del año pasado en Córdoba
Patricia Romero

Madrid

No hay tiempo que perder. Este es el mensaje que Izquierda Unida (IU) quiere lanzar este sábado a todas las organizaciones políticas que cohabitan en el ecosistema que existe a la izquierda del Partido Socialista, a quienes insta a confluir bajo el paraguas de una ... nueva marca —que no sea Sumar— en las próximas elecciones generales previstas, salvo sorpresa mayúscula, para 2027. A menos de dos meses para el inicio del nuevo año, los de Antonio Maíllo consideran que ha llegado el momento de «acelerar» el proceso de construcción de una candidatura unitaria —un «frente lo más amplio posible» como a ellos les gusta referirse— que incorpore «a cuanta más gente mejor».

