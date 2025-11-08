IU apela a Podemos para acelerar una candidatura unitaria de izquierdas para las generales

No hay tiempo que perder. Este es el mensaje que Izquierda Unida (IU) quiere lanzar este sábado a todas las organizaciones políticas que cohabitan en el ecosistema que existe a la izquierda del Partido Socialista, a quienes insta a confluir bajo el paraguas de una ... nueva marca —que no sea Sumar— en las próximas elecciones generales previstas, salvo sorpresa mayúscula, para 2027. A menos de dos meses para el inicio del nuevo año, los de Antonio Maíllo consideran que ha llegado el momento de «acelerar» el proceso de construcción de una candidatura unitaria —un «frente lo más amplio posible» como a ellos les gusta referirse— que incorpore «a cuanta más gente mejor».

En este sentido, IU también extiende su invitación «a quienes aún no han dado el paso», tal y como puede leerse en el borrador del último Informe Político que la formación aprobará en la reunión de su Coordinadora Federal de este sábado y al que ha tenido acceso ABC. Toda una alusión velada a Podemos, que está semana emplazó a IU a elegir entre ellos o Sumar, un paso más en su afán de excluir a todo lo que tenga que ver con Yolanda Díaz y su entorno más cercano de sus planes, incluidos los electorales. Ya lo han conseguido, o, al menos, de eso se vanaglorian, en Extremadura, donde han revalidado por tercera vez Unidas por Extremadura. Una coalición que los de Ione Belarra integran junto a IU y Alianza Verde y que venden como el preludio del que aspiran a que sea un 'remake' de Unidas Podemos a nivel estatal.

Un ultimátum «sin sentido» que no sentó del todo del todo bien en IU, que, en su lugar, apuesta por candidaturas «sin intención divisiva, sin personalismos y sin cúpulas que muevan los hilos». Un proyecto político en que todas las personas sean «copartícipes de las decisiones más importantes» y sobre todo, con un sistema de primarias conjunto para elegir a sus referentes, defiende el partido de Maíllo en el borrador de su Informe Político, cerrando así la puerta a un hiperliderazgo como el que la vicepresidenta Díaz ha venido disponiendo en Sumar y avisando a Podemos de que no encumbrará a Irene Montero así como así. De todo ello dependerá, sentencia el partido de Maíllo en el borrador de su Informe Político, el éxito de la llamada izquierda alternativa al PSOE. «Ha habido un clic en la opinión pública y un cambio en el estado de ánimo de la izquierda que debe potenciarse con nuestro trabajo», pide IU al resto de formaciones.

Noticia Relacionada Podemos y el cuento de Pedro y el lobo Patricia Romero El partido que fundó Iglesias, reducido a cuatro escaños, se niega a dar aire a un Gobierno al que tampoco dejará caer. Se esfuerza por escenificar una dureza que, a menudo, no se traduce en nada

Tanto las elecciones en Extremadura como en Castilla y León y Andalucía cree IU que son «de enorme importancia para el carril por el que avance el próximo ciclo electoral», reza el texto. Es por ello que pide seguir el ejemplo de Unidas por Extremadura, «un buen acuerdo que ha sido producto de un esfuerzo de negociación y de la voluntad política de las partes», recuerda y que, sin embargo, no se ha extendido a los otros dos territorios que celebran comicios en el primer semestre de 2026, ya que, por el momento, todo lo que se sabe es que la formación morada concurrirá en solitario a ellos pese a dejar IU la puerta abierta a sus alianzas con el resto de fuerzas de la izquierda en ambas comunidades. A buen entendedor, pocas palabras bastan. En cualquier caso, para los de Maíllo, revalidar Unidas por Extremadura era «esencial» de cara a mandar un mensaje de «cohesión, seguridad y certidumbre» al electorado de izquierdas.

«Los juegos de corto alcance de algunas formaciones amenazando el embargo de armas fueron eso, juegos frívolos de mala política», dicen en alusión velada al amago de Podemos de tumbar el decreto

En cualquier caso, aprovecha también IU su último informe para lanzar algún que otro dardo a los morados, a los que incluso acusan de practicar «mala política» con su amago de tumbar el decreto de embargo de armas a Israel en el Congreso. Una estrategia, la de aquel día, que no dudan en tildar de «juego frívolo de corto alcance que no se vio reflejado finalmente», después de que cediera Podemos ante el PSOE en el último minuto, cabe recordar, a cambio de nada. De Junts, con quien también se desquita IU, y en la misma línea a lo ya expresado por su coordinador federal, al criticar su «enésimo» desmarque tras anunciar que ha registrado enmiendas a la totalidad a todas las iniciativas legislativas que están actualmente en curso en la Cortes. «Sabe que la materialización de su aparente ruptura solo se conseguiría con una moción de censura y su abrazo a PP y Vox. Lo demás pueden ser juegos de artificio que no modifican el mantenimiento del Gobierno», cree la formación.

Ya en clave presupuestaria, piden los de Maíllo al Ejecutivo —del que también forman parte— que elabore unas cuentas estatales «que no se puedan rechazar y cuyo rechazo debilite a quien se oponga a ellos». Así, apuesta IU por enviar la ley al Congreso y ya puestos, que se apruebe con las más amplias mayorías existentes. Se compromete el partido, eso sí, a estar «atento» a posibles incrementos del gasto militar en los presupuestos para 2026. Pedro Sánchez anunció el pasado mes de abril más de diez mil millones extra en defensa y seguridad para este año para llegar al dos por ciento del PIB al que España se ha comprometido con la OTAN.