IU propone una reforma fiscal para recaudar 111.000 millones más en mitad del bloqueo de Junts

Mientras Junts agitaba a primera hora de este jueves los cimientos de una legislatura que desprende cada vez mayor aroma preelectoral con un nuevo golpe de efecto —registrar enmiendas a la totalidad a todas las iniciativas que actualmente están en curso en las Cortes—, ... consecuencia del desdén de Moncloa a su amenaza de romper relaciones, Izquierda Unida (IU) presentaba su plan de reforma fiscal de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esos que PSOE ya incluso da por hecho que no presentará este año pese a que su socio de coalición, Sumar, espacio en el que se integra IU, aspire a sacar adelante. En concreto, los de Antonio Maíllo sugerirán al Ejecutivo de Pedro Sánchez incrementar la recaudación de impuestos en 111.000 millones de euros adicionales (el 7 por ciento del PIB) de forma progresiva.

«Es la asignatura pendiente de este país», ha defendido el coordinador federal de la formación al tiempo que ha recordado que el PSOE también tiene encima de la mesa desde hace un par de semanas una fórmula para subir el techo de gasto, paso previo a las cuentas estatales, y que previsiblemente llegará al Consejo de Ministros durante las dos próximas semanas en un 32 por ciento. Esto es, en 62 millones de euros, destinados, principalmente, a atajar el problema de la vivienda en España. Si bien, la propuesta de reforma fiscal, dicen, trasciende de la senda de déficit.

«El problema no es pagar impuestos, sino quien los paga. Y en España no hay equidad fiscal, pero sí mucho fraude fiscal», ha dicho Maíllo a modo de arranque de su exposición de la batería de medidas, que se estructuran en torno a tres ejes: la modificación de los tipos de impuestos ya existentes, aumentando las aportaciones por renta, grandes fortunas, beneficios y de las grandes empresas, que también incluiría, por ejemplo, la reducción del IVA al 5 por ciento al consumo doméstico de electricidad; la creación de nuevos tipos impositivo, entre ellos, un impuesto a las grandes herencias y donaciones de más de un millón de euros «para evitar el dumping fiscal entre comunidades autónomas», una fiscalidad ecológica y un impuesto a las grandes propiedades inmobiliarias; y en tercer lugar, la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, que es «una forma indirecta de absorber ingresos».

Noticia Relacionada Junts registra enmiendas a la totalidad a todas las leyes de Sánchez para bloquear la legislatura Joan Guirado

Una reforma fiscal que, de llevarse a cabo, permitiría, ha señalado el coordinador federal de IU, que los próximos presupuestos «ensancharan derechos». Los PGE, ha añadido Maíllo, «van a suponer tal nivel de inversión y prioridades de tal calibre como la vivienda que supondrán una derrota política para quienes se nieguen a aprobarlos. En este sentido, ha expresado: »Somos conscientes de lo que plantean Junts y PNV, pero en los presupuestos se afronten, por ejemplo, inversiones para Rodalíes en Cataluña, ¿Junts va a decir que no? Vamos a hacer una propuesta de PGE que no van a poder rechazar«.

«Si España hubiera recaudado sólo el promedio de la eurozona de los últimos 25 años, se hubiera recaudado casi 1,5 billones más», recuerdan los de Maíllo

En la misma línea que Maíllo, ha recordado el economista Carlos Sánchez Mato que la reforma fiscal, «además de necesaria, es una obligación» porque España se comprometió a abordarla con la Unión Europea (UE) «y no se ha cumplido». La brecha fiscal respecto al promedio de la Eurozona, ha dicho, se ha reducido desde 2018, «pero no nos basta, sigue siendo inexplicable». Así ha expuesto que lo que IU busca con esta propuesta no es parecerse al promedio, sino ensanchar derechos y equiparar a España al nivel de países como Dinamarca, Francia o Bélgica.

Por último, pone de relieve Sánchez Mato que si nuestro país hubiera recaudado tan sólo el promedio de la eurozona de los últimos veinticinco años, las arcas del Estado hubieran recaudado casi 1,5 billones más de los que se disponen actualmente. Es por ello que, concluyen tanto él como Maíllo, «merece la pena explorar este tipo de vías».