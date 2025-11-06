Suscribete a
ABC Premium

IU propone una reforma fiscal para recaudar 111.000 millones más en mitad del bloqueo de Junts

Los de Maíllo apuestan por incrementar los impuestos a las grandes fortunas y empresas de cara a los presupuestos

Ya reclamaron al Gobierno subir el techo de gasto en 62.000 millones destinados, en su mayoría, a vivienda

Podemos exigirá al Ejecutivo la prórroga permanente de la moratoria antidesahucios

Maíllo, coordinador federal de IU, este jueves en las dependencias del partido en el Congreso
Maíllo, coordinador federal de IU, este jueves en las dependencias del partido en el Congreso Imagen cedida por IU
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mientras Junts agitaba a primera hora de este jueves los cimientos de una legislatura que desprende cada vez mayor aroma preelectoral con un nuevo golpe de efecto —registrar enmiendas a la totalidad a todas las iniciativas que actualmente están en curso en las Cortes—, ... consecuencia del desdén de Moncloa a su amenaza de romper relaciones, Izquierda Unida (IU) presentaba su plan de reforma fiscal de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esos que PSOE ya incluso da por hecho que no presentará este año pese a que su socio de coalición, Sumar, espacio en el que se integra IU, aspire a sacar adelante. En concreto, los de Antonio Maíllo sugerirán al Ejecutivo de Pedro Sánchez incrementar la recaudación de impuestos en 111.000 millones de euros adicionales (el 7 por ciento del PIB) de forma progresiva.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app