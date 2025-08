El hartazgo del Consejo de Europa con España y la corrupción: «Greco pide una vez más»

«Se recuerda que esta recomendación no se implementó en el segundo informe de cumplimiento. Se había realizado algún trabajo preparatorio, sin embargo las propuestas legislativas estaban en las etapas iniciales. El Greco señaló que no había evidencia de que se hubiera prestado especial atención a los asesores, la naturaleza política de su nombramiento y sus funciones. (...) El proyecto de ley aún no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y Greco no ha tenido la oportunidad de evaluar su contenido. Por lo tanto, la evaluación de la recomendación no se puede actualizar en este momento. Greco concluye que la recomendación I no permanece implementada», recoge el informe.