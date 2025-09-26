El Greco recuerda que el acceso a los documentos oficiales es «vital» para combatir la corrupción
En su último informe sobre España, la institución del Consejo de Europa recordaba que España «no había puesto en práctica» ninguna de las recomendaciones
El Gobierno no cumple al cien por cien ninguna de las recomendaciones del Greco para evitar la corrupción
El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) ha publicado este viernes un nuevo documento temático en el que reitera que «un sistema eficaz de acceso a los documentos e información oficiales es esencial para combatir la corrupción, mejorar la ... rendición de cuentas de los gobiernos y cargos públicos y permitir a los ciudadanos participar en la vida pública de manera informada».
Aunque el documento no menciona específicamente a España, el documento está dirigido a todos los países miembros, con motivo del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que se celebra el 28 de septiembre.
En su último informe de evaluación sobre España, cuya publicación fue retrasada artificialmente por el Gobierno, el Greco recordaba que España «no ha puesto en práctica ni ha tratado de manera satisfactoria ninguna de las 19 recomendaciones formuladas en el informe del quinto ciclo de evaluación».
En su informe el Greco dice haber identificado varias deficiencias y obstáculos que aparecen en las prácticas de varios países, entre ellas retrasos en la tramitación de solicitudes, insuficiente divulgación proactiva, restricciones legales excesivamente amplias, supervisión débil o inexistente, datos limitados y escaso conocimiento público del derecho de acceso.
Para tratar estas cuestiones, en sus informes, recomienda adoptar legislación sobre el acceso a la información, garantizar que la transparencia proactiva quede consagrada legalmente y se aplique de manera efectiva, establecer o reforzar mecanismos de supervisión independientes y «limitar las restricciones y exenciones a lo estrictamente necesario».
