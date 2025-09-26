Suscribete a
El Greco recuerda que el acceso a los documentos oficiales es «vital» para combatir la corrupción

En su último informe sobre España, la institución del Consejo de Europa recordaba que España «no había puesto en práctica» ninguna de las recomendaciones

El Gobierno no cumple al cien por cien ninguna de las recomendaciones del Greco para evitar la corrupción

Reunión del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) este junio
Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) ha publicado este viernes un nuevo documento temático en el que reitera que «un sistema eficaz de acceso a los documentos e información oficiales es esencial para combatir la corrupción, mejorar la ... rendición de cuentas de los gobiernos y cargos públicos y permitir a los ciudadanos participar en la vida pública de manera informada».

