El Consejo de Europa convoca una sesión a puerta cerrada sobre la corrupción en España

Cita a la responsable de los informes del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco)

La reunión servirá para intercambiar «puntos de vista» ante una inminente visita a nuestro país

El Gobierno vuelve a retrasar la ley para controlar a sus asesores

Imagen del Consejo de Europa
Imagen del Consejo de Europa ABC
Ana Sánchez

Ana Sánchez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Consejo de Europa sigue avanzando con paso decidido en el análisis de la corrupción que existe en España y se ha marcado una nueva fecha en el calendario: el 9 de septiembre. Según ha podido saber ABC, ese día se ha convocado una sesión ... del Comité de Seguimiento de la Asamblea Parlamentaria que arrancará a las 9:30 horas y se celebrará a puerta cerrada en la sede que la institución tiene en París. El punto décimo del orden del día no deja lugar a equívocos: «cumplimiento de las obligaciones de España como miembro del Consejo de Europa». Y, en concreto, «intercambio de puntos de vista sobre el estado de la aplicación por parte de España de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) relativas a la prevención de la corrupción en el Parlamento, el Poder Judicial, el Gobierno Central y los tribunales, con un representante del Greco».

