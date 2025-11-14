El Gobierno ningunea a la misión del Consejo de Europa que evalúa la salud democrática

Ninguno de los dos ministros con los que pidieron reunirse las dos parlamentarias enviadas por el Consejo de Europa para evaluar la salud de la democracia española han podido encontrar un hueco en su agenda para recibirlas ni este miércoles ni este jueves. Los titulares ... de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, e Interior, Fernando Grande-Marlaska, alegaron problemas de agenda y pusieron a técnicos de sus carteras a disposición de las parlamentarias Valentina Grippo -italiana y de los Liberales- y Elvira Kovács -serbia y del Partido Popular Europeo-.

Lo habitual en estas misiones del Consejo de Europa es que la delegación sea recibida por ministros del país al que se visita, según aseguran fuentes de la institución. El Gobierno, por su parte, alega que la petición de entrevistas llegó hace solo diez días y, por tanto, «sin margen de maniobra para modificar las agendas, que ya estaban llenas».

La falta de tiempo de Bolaños es la que más chirría ya que solo figuran dos actos en su agenda de ayer: presidir la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios que comenzó a las 9.30 horas y asistir al acto de entrega del XXXI Premio Pelayo a las 19.00 horas. Grippo y Kovács tenían su cita en el Ministerio de la Presidencia a las 16.00 horas, cuando no figura nada en la agenda del ministro.

Fuentes de esta cartera reiteran la imposibilidad de atender al Consejo de Europa: «La agenda del ministro no ha permitido encajar la reunión debido a compromisos parlamentarios e internacionales (un evento de la OCDE). Además, por parte de nuestro ministerio han sido recibidos por dos altos cargos: la secretaria general de Justicia y la directora general de Asuntos Constitucionales».

En cuanto a Grande-Marlaska, la misión del Consejo de Europa acudió al ministerio del Interior a las 9.00 horas y aunque la agenda del titular de Interior fue abundante este jueves, no empezó hasta las 10.00 horas con la inauguración de la nueva sede de la Unidad Central de Seguridad Privada de Policía Nacional. Después, a las 12.00 horas, presidió la toma de posesión de los nuevos miembros de la Junta de Gobierno de la Policía Nacional y a continuación partió hacia Portugal. Su agenda estuvo mucho más despejada el miércoles, cuando la misión del Consejo de Europa inició su ronda de entrevistas y en la agenda de Grande-Marlaska solo consta que asistiera al Pleno del Congreso y respondiera una pregunta y a una interpelación en la sesión de control.

En su reunión con Interior, Grippo y Kovács se encontraron con técnicos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, de la secretaría de Estado de Seguridad y de la subsecretaría. Fuentes de esta cartera subrayan que se atendieron «todas las necesidades y cuestiones planteadas por la delegación». Las dos parlamentarias europeas partieron ayer por la tarde hacia Barcelona tras terminar su ronda de entrevistas en Madrid. Los encuentros más importantes que mantuvieron estos dos días han sido con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido; y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.

Cada una de estas entrevistas ha durado entre 40 minutos y una hora, y han estado centradas en áreas distintas. Según coinciden varias fuentes, las parlamentarias hacían preguntas y «fundamentalmente» escuchaban a sus interlocutores. Feijóo les trasladó el miércoles su preocupación por el deterioro de la democracia española, recalcando especialmente en el ámbito de la justicia y en lo que implica que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, esté sentado en el banquillo, y que el Gobierno cuestione y ataque a los jueces. El líder del PP también les explicó las medidas que está intentando impulsar para fortalecer la independencia judicial, como su modelo para que sean los jueces los que elijan a los vocales del CGPJ.

Comisión de Venecia

Con Cándido Conde-Pumpido las enviadas del Consejo de Europa se interesaron mucho en todo lo relacionado con el 'procés' catalán. El presidente del Constitucional les explicó la actuación de este tribunal arrancando desde que el Parlamento catalán comenzó a dictar resoluciones para la desconexión. Las parlamentarias europeas también se interesaron por la amnistía y Conde-Pumpido les ha explicado que el TC ha fallado que, desde el punto de vista del control abstracto de constitucionalidad, la ley de Amnistía solo vulnera la Constitución en algunos puntos.

En cuanto a Perelló, su entrevista con Grippo y Kovács se centró en el nuevo modelo de elección del CGPJ y se abordaron las conclusiones de la Comisión de Venecia sobre la necesidad de que sean los propios jueces los que elijan a los vocales del órgano de gobierno de los jueces.