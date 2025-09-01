La Xunta avanza en los trabajos que eviten los arrastres de ceniza de los incendios a los ríos

Una vez apagados todos los incendios, toca prevenir los efectos negativos del mar de ceniza que han dejado las llamas a su paso. Para ello, la Xunta ya se ha puesto manos a la obra en varios concellos gallegos que pertenecen a la cuenca hidrográfica Galicia-Costa, gestionada directamente por el Gobierno autonómico. El objetivo es evitar que las escorrentías -los arrastres de ceniza por las lluvias- lleguen a los ríos, alterando el equilibrio de los ecosistemas e incluso afectando a la calidad del agua para uso humano.

De momento, se ha ido actuando en los montes según iban quedando extinguidos los incendios, pero ahora hay que trabajar en las franjas ribereñas. En Ponteceso ya se instaló un cerrado de biomasa, a base de ramas y troncos, en los márgenes del rego de Bouzas; en Lousame se construyeron cordones de vegetación en las zonas con más pendiente del monte para evitar arrastres al río Tállara; y se están instalando cordones de madera en la contorna del río Chanca a su paso por Meaño. Los siguientes serán los municipios de Vilaboa y Agolada.

En cuanto a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, ya se ha puesto en contacto con la Xunta para establecer líneas de colaboración y coordinar las tareas de prevención, que el Gobierno gallego también espera conseguir con la del Duero.

El presidente de la Xunta se reunirá mañana con medio centenar de alcaldes de las zonas más afectadas para abordar, además de estas medidas para evitar los arrastres, la convocatoria de ayudas que establece convenios específicos con cada uno de los concellos.

Tecnología «con sentidiño»

Alfonso Rueda compareció acompañado del conselleiro de Educación, que presentó una nueva ley -«pionera»- para regular el uso de las nuevas tecnologías en las aulas. Entre las medidas que incluirá, se prohibirá la utilización de dispositivos digitales de manera individual por parte de los alumnos de cursos inferiores a 5º de primaria. Hasta ese nivel educativo, el uso tendrá que ser colectivo -por ejemplo, a través de pizarras digitales-.

[Noticia en ampliación]