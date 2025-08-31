Rueda arremete contra el Gobierno por su gestión de los incendios en Galicia

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha aprovechado su intervención durante la apertura del curso político popular en Cerdedo-Cotobade para lanzar una dura crítica al Gobierno central por su papel durante la crisis de incendios que ha devastado Galicia ... este verano. Ante unos 2.000 simpatizantes, con Alberto Núñez Feijóo y Juan Manuel Moreno Bonilla en primera fila, Rueda ha acusado al Ejecutivo estatal de «estar para mandar 'tweets', montar líos y grescas» en lugar de «ayudar a la gente».

El mandatario gallego ha reivindicado que su Gobierno ha dado una respuesta «rápida y eficaz», con ayudas ya publicadas en el Diario Oficial de Galicia y que podrán solicitarse desde este lunes. «Muy pronto estarán pagadas», ha asegurado, en contraste con unas compensaciones estatales que, ha lamentado, «años después siguen sin abonarse».

En una llamada a la unidad, Rueda ha instado a mantener la «normalidad extraordinaria» de una Galicia que «se mantiene unida cuando las cosas vienen mal» y ha pedido al Ejecutivo central «respeto, solidaridad y empatía». Ha reconocido también que su propia administración deberá «corregir fallos» y que la respuesta a los incendios «es una tarea colectiva» que implica a propietarios, instituciones y medios de comunicación: «Todos podemos hacer las cosas mejor».

El líder gallego ha agradecido el esfuerzo de brigadistas, alcaldes «de todos los colores» y comunidades autónomas, con especial mención a Andalucía, que enviaron medios «sin necesidad de pedirlos». «Hubo gente que no esperó a que la llamáramos, preguntó directamente qué hacía falta», ha apreciado.

(En ampliación)