Rueda arremete contra el Gobierno por su gestión de los incendios en Galicia

El presidente gallego aboga por la unidad y la coordinación tras superar la ola de fuegos: «Todos podemos hacer las cosas mejor»

Alfonso Rueda (der.), junto a Alberto Núñez Feijóo, este domingo, en Cercedo-Cotobade (Pontevedra)
Alfonso Rueda (der.), junto a Alberto Núñez Feijóo, este domingo, en Cercedo-Cotobade (Pontevedra) EFE
Pablo Baamonde

Pablo Baamonde

SANTIAGO

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha aprovechado su intervención durante la apertura del curso político popular en Cerdedo-Cotobade para lanzar una dura crítica al Gobierno central por su papel durante la crisis de incendios que ha devastado Galicia ... este verano. Ante unos 2.000 simpatizantes, con Alberto Núñez Feijóo y Juan Manuel Moreno Bonilla en primera fila, Rueda ha acusado al Ejecutivo estatal de «estar para mandar 'tweets', montar líos y grescas» en lugar de «ayudar a la gente».

