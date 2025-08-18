Suscribete a
Pedro Sánchez recupera una promesa incumplida de 2022 en plena crisis incendiaria

El pacto de Estado que propuso este domingo ya lo anunció hace tres años durante una visita a Extremadura

Sánchez se blinda en las zonas afectadas por el fuego: incendios desde la pantalla y una visita a León sin periodistas

Pedro Sánchez, Alfonso Rueda y Fernando Grande-Marlaska, este domingo, en Orense
José Luis Jiménez

José Luis Jiménez

Orense

El saldo de la visita de Pedro Sánchez a las zonas más afectadas por los incendios de las últimas semanas es que finalmente el Gobierno desplegará a medio centenar de efectivos del Ejército para reforzar los equipos de extinción de las distintas comunidades autónomas - ... que llevaban varios días reclamándolo de manera urgente, al igual que el líder del PP-, y que en septiembre pondrá sobre la mesa una propuesta para forjar un pacto de Estado «para la mitigación y adaptación» a la «emergencia climática», cuyos efectos se están acelerando.

