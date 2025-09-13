Suscribete a
ANÁLISIS

Incendios: Xunta en perfil bajo, oposición sin frenos

Alfonso Rueda se instaló en un tono sosegado, evitando cualquier atisbo de triunfalismo o épica en la gestión

La portavoz del BNG, Ana Pontón, durante el debate del pasado martes en el Parlamento de Galicia
José Luis Jiménez

Tendemos a romantizar el pasado en exceso, con un punto de nostalgia. Puede que algo de eso haya cuando se compara el debate sobre incendios vivido este martes en el Parlamento gallego con el que se produjo en 2006, ambos tras un agosto de ... fuego y ceniza. Si en aquella ocasión el intercambio resultó vibrante, con una indiscutible tensión política entre gobierno y oposición, esta semana resultó todo más plano. No fue ni mejor ni peor, simplemente distinto. La explicación quizás se pueda encontrar en el terreno de juego que unos y otros fueron abonando.

