Argumentos posibles para un debate sobre incendios

Rueda seguramente escuche este martes los mismos reproches que Feijóo hizo en 2006 a Pérez Touriño

El Parlamento gallego retoma el periodo de sesiones con la comparecencia del presidente de la Xunta para rendir cuentas por la gestión de los incendios del pasado mes de agosto, que arrasaron la provincia de Orense, arrojando un saldo superior a las 100.000 hectáreas ... calcinadas. Entra dentro de la normalidad política que Alfonso Rueda asuma el protagonismo en este debate, luego de la dimensión de la crisis incendiaria. No sabemos qué argumentos va a emplear, pero podemos aventurarnos a plantear algunos posibles.

