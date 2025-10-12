Conxemar supera los 30.000 visitantes en una feria «de récord»

La Feria de Conxemar cerró este jueves su vigésimo sexta edición tras tres jornadas de reuniones, encuentros, actividades y cierres de operaciones en la que ya se ha consolidado como una de las citas obligadas para el sector de los productos del mar ... congelados. Un año más, desde la organización confirmaron que se volvieron a batir récords de asistencia y de expositores en la feria, con 30.405 visitantes y 812 mostradores, pese al reproche de Conxemar sobre las limitaciones de espacio en el Instituto Ferial de Vigo (Vigo), que no ha permitido atender toda la demanda de lugar expositivo por parte de las empresas.

En este sentido, el presidente de Conxemar, Eloy García, destacó el éxito de la feria, también en lo referente a la cifra de negocio generado durante estas tres jornadas, sin desdeñar las reivindicaciones que siguen sin atenderse pese al resultado «absolutamente positivo», insistió el responsable de la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y Acuicultura.

«No hemos avanzado absolutamente nada en nuestras reivindicaciones», afeó García en referencia a la necesidad de ampliar y adecuar el espacio del Ifevi, así como los accesos, el aparcamiento y las instalaciones en su conjunto. Según especificó el presidente de Conxemar, la demanda de expositores no atendida por esta cuestión asciende a los 6.000 metros cuadrados, lo que supone 20 millones de euros de potencial desaprovechado.

Tras un nuevo éxito, desde Conxemar solicitan a las Administraciones plantear la construcción de otro pabellón y mejorar los 37.000 metros cuadrados existentes, poniendo el foco también en las «deficiencias» de los enganches de luz que le dan al espacio un «efecto furancho» en palabras de Eloy García. El presidente de Conxemar también recordó que hay industrias como la conservera que están «deseando» poder participar de la feria, ya que allí están «sus clientes», aunque por los motivos ya citados, de momento es físicamente imposible.

Más países y actividades

Además de los habituales escaparates y espacios destinados a acoger reuniones y acuerdos comerciales, la Feria de Conxemar contó con novedades como nuevos países invitados, el monólogo del humorista Leo Harlem o demostraciones culinarias en vivo. Tras la jornada inaugural, en la que participó el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, acompañado de otras autoridades como la conselleira do Mar, Marta Villaverde, la segunda jornada estuvo marcada por las mesas de debate y análisis sobre las dinámicas de consumo de los productos del mar congelados y la cocina en vivo.

Con protagonistas como el calamar gigante o las alternativas saludables y sostenibles de la cocina moderna, los fogones instalados en los escenarios del Ifevi emanaron aromas para delicia de los asistentes. Entre ellos, los de la cocina Coreana, unos de los países de estreno durante este año y en cuyos mostradores destacaban productos todavía exóticos para algunos como las algas de distintos tipos y sabores.

Paralelamente, el evento consiguió aumentar tanto en número de presentaciones, como de encuentros profesionales y actividades en las que participaron organismos como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) o el Observatorio Europeo del Mercado y los Productos de la Pesca y de la Acuicultura (Eumofa) entre otros.

Además, se produjeron numerosas misiones comerciales de los países miembros y reuniones gracias al Programa de Compradores de la feria, destinado a facilitar el contacto entre actores internacionales del sector de los productos del mar congelados, con empresas de países como Alemania, Arabia Saudita, Brasil, China, Estados Unidos, Japón, México, Sudáfrica, Suecia o Vietnam. Un carácter internacional que desde Conxemar aspiran a revalidar' el año que viene.