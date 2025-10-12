Suscribete a
ABC Premium

Conxemar supera los 30.000 visitantes en una feria «de récord»

La organización afea la falta de espacio en el Ifevi que deja fuera a empresas y sectores enteros como el de la conserva

Recinto del Ifevi durante la última jornada de la XXVI Feria de Conxemar
Recinto del Ifevi durante la última jornada de la XXVI Feria de Conxemar EFE
Luis García López

Luis García López

Santiago

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Feria de Conxemar cerró este jueves su vigésimo sexta edición tras tres jornadas de reuniones, encuentros, actividades y cierres de operaciones en la que ya se ha consolidado como una de las citas obligadas para el sector de los productos del mar ... congelados. Un año más, desde la organización confirmaron que se volvieron a batir récords de asistencia y de expositores en la feria, con 30.405 visitantes y 812 mostradores, pese al reproche de Conxemar sobre las limitaciones de espacio en el Instituto Ferial de Vigo (Vigo), que no ha permitido atender toda la demanda de lugar expositivo por parte de las empresas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app