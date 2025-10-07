Gobierno y Xunta se comprometen a actuar contra el recorte de la PAC ante los «insuficientes» fondos para la pesca

Un año más, Vigo se convierte en una de las capitales internacionales de la industria de los productos congelados gracias a la Feria de Conxemar, que comenzó ayer su vigésimo sexta edición -hasta mañana- con miles de asistentes y un nuevo récord de ... expositores: 812 de 46 países. Una cita para los profesionales de los sectores vinculados, que comenzaron desde primera hora a reunirse e intercambiar impresiones y hacer negocio en una edición inaugurada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que se comprometió junto a la conselleira do Mar, Marta Villaverde, a intentar mejorar las condiciones del presupuesto europeo para la pesca -incluidos en la PAC-, que se limitará a «un tercio» de la partida actual a partir de 2027.

«Si hay una política pesquera comunitaria definida en los tratados de la Unión Europea debe existir también un conjunto de actuaciones que sean coherentes con esta situación, y no las encontramos en la propuesta de la Comisión Europea, como no encontramos fondos suficientes», afirmó Planas, que no ocultó su «disgusto» y «preocupación» con la propuesta de Bruselas. Una dotación de 2.000 millones de euros que supone apenas «un tercio» de la anterior, «absolutamente insuficiente» para afrontar los retos de futuro del sector.

En este sentido, el ministro insistió en la importancia de tener una «autonomía alimentaria que mucha gente da por supuesta», a pesar de que situaciones como la guerra de Ucrania -y la crisis de alimentación que desencadenó- demuestran su fragilidad. Además, se refirió a la problemática del relevo generacional, que ya experimentan múltiples sectores como el pesquero, y la necesidad de compatibilidad la conservación y seguridad de los productos con la rentabilidad de las empresas. «Hace falta, sin duda, una buena retribución, reputación y condiciones para llevarlo a cabo», añadió.

Por todo ello, agradeció el apoyo y alineamiento de Galicia, «la primera comunidad pesquera» por importancia para mejorar la propuesta de la Comisión, tal y como ratificó la conselleira do Mar durante su intervención en el acto de inauguración.

«Va a condenar a la invisibilidad al sector restándole el carácter prioritario que tenía hasta la actualidad en Europa», afirmó Villaverde a propósito del presupuesto presentado por la Comisión, el cual será «tremendamente perjudicial» para el sector pesquero gallego. «Necesitamos un fondo específico, una financiación suficiente y, por lo tanto, demandamos un proyecto ambicioso que impulse nuestra sostenibilidad, nuestra seguridad y nuestra soberanía alimentaria y la competitividad de nuestro tejido empresarial», aseveró la conselleira do Mar.

El recinto se queda pequeño

Otro de los temas capitales de la inauguración fue las limitaciones del espacio en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) que acoge el evento. Como en anteriores años, el presidente de Conxemar instó a ampliar los 37.000 metros cuadrado disponible, ya que desde la organización se ven obligados a limitar el número de mostradores con todo lo que ello implica. «Cada 6.000 metros cuadrados de espacio expositivo demandado que no podemos atender supone 20 millones de euros, mucho más de lo que cuesta un pabellón. Eso es lo que se pierde cada año Vigo, Galicia y España», afirmó el presidente de Conxemar, que puso en valor los 850 millones de euros en volumen de negocio y los 6.500 empleos vinculados a la feria durante la pasada edición, con la intención de mejorar estas cifras en el presente año.

También participó en la inauguración el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que se mostró dispuesta a empezar «mañana mismo» la ampliación del recinto y «costearlo», a la espera de que las administraciones se pongan de acuerdo. Por otra parte, exaltó Conxemar como ejemplo de «fenómeno mundial» y de «cooperación» a través de la «economía colectiva», valorando a los pescadores y profesionales del sector como «héroes» y auténticos defensores de la sostenibilidad frente al «falso ecologismo». «En un mundo lleno de shocks, en la necesidad imperiosa de que pare el genocidio en Gaza vosotros representáis la parte amable del mundo», subrayó.