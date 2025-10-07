Suscribete a
XXVI FERIA DE CONXEMAR

Gobierno y Xunta se comprometen a actuar contra el recorte de la PAC ante los «insuficientes» fondos para la pesca

La dotación prevista a partir de 2027 limita la partida para esta actividad fundamental en Galicia en 2.000 millones, un tercio de los fondos disponibles en el último presupuesto

El sector conservero celebra la limitación de aranceles al Sáhara Occidental

Luis Planas y Marta Villaverde en uno de los mostradores de la Feria de Conxemar en Vigo
Luis Planas y Marta Villaverde en uno de los mostradores de la Feria de Conxemar en Vigo
Luis García López

Luis García López

Santiago

Un año más, Vigo se convierte en una de las capitales internacionales de la industria de los productos congelados gracias a la Feria de Conxemar, que comenzó ayer su vigésimo sexta edición -hasta mañana- con miles de asistentes y un nuevo récord de ... expositores: 812 de 46 países. Una cita para los profesionales de los sectores vinculados, que comenzaron desde primera hora a reunirse e intercambiar impresiones y hacer negocio en una edición inaugurada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que se comprometió junto a la conselleira do Mar, Marta Villaverde, a intentar mejorar las condiciones del presupuesto europeo para la pesca -incluidos en la PAC-, que se limitará a «un tercio» de la partida actual a partir de 2027.

