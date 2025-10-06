Suscribete a
El sector conservero celebra la limitación de aranceles al Sáhara Occidental

La Comisión Europea acordó in extremis mantener las ventajas arancelarias acordadas con Marruecos para los productos de la antigua colonia española

La megalópolis del tomate de Mohamed VI en el Sahara que amenaza a España

Fábrica de conservas en una imagen de archivo
Fábrica de conservas en una imagen de archivo
Luis García López

Luis García López

Santiago

A pesar de las críticas de sectores como el agroalimentario, más específicamente de los productores de tomate, contra el pacto entre la Unión Europea y Marruecos para incluir las mercancías procedentes del Sáhara Occidental en su acuerdo comercial- limitando su aplicación de aranceles-, otros ... sectores celebran que se mantengan estas condiciones, como el caso de las conserveras gallegas.

