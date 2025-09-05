La Fiscalía califica de «lacra social» la corrupción en el año del caso Koldo
La memoria anual que hoy presenta el procesado García Ortiz destaca al equipo de Anticorrupción como el «buque insignia» del Ministerio Público
Aclara el papel de la Fiscalía de Luzón frente a la recién creada Unidad de Delitos contra la Administración Pública
María Jesús del Barco: «Pedir que García Ortiz no acuda al acto es defender el Estado de derecho»
La memoria anual de la Fiscalía General del Estado a la que este viernes se ha referido Álvaro García Ortiz en la apertura del curso judicial en el Tribunal Supremo da especial protagonismo a la actividad contra la corrupción en el año del caso Koldo.
... El Ministerio Público repasa cada curso, en el extenso documento, la criminalidad del año anterior, en este caso 2024. En febrero del año pasado fue detenido Koldo García, el asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, y el propio ministro también acabó imputado en el Tribunal Supremo en noviembre, dando paso a la causa que hoy también afecta al ex secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, quien dejó todos sus cargos tras figurar como investigado por los mismos delitos que Ábalos (organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación). Tras su declaración, ingresó en prisión provisional, donde permanece a día de hoy.
La Fiscalía destaca en su memoria que da protagonismo a la corrupción «por ser una una materia de evidente interés para la sociedad» y reconoce la labor de la Fiscalía especializada contra la Corrupción por luchar «contra esta lacra social que tanto daño hace al Estado de derecho y al desapego de los ciudadanos hacia nuestro sistema de gobernanza y las personas que lo ejercen».
La nueva polémica Unidad
Durante el curso pasado, los procedimientos penales por corrupción pasaron en España de los 885 a los 915. La memoria del Ministerio Público destaca, en su lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, que vincula estrechamente, la creación de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, que creó polémica en el momento de su anuncio precisamente porque se solapa con la actividad de la Fiscalía Anticorrupción al frente de la que se encuentra Alejandro Luzón.
Sobre la nueva unidad, la memoria afirma que «es genuinamente de nueva creación. Se impone precisar que, las grandes causas de delincuencia organizada y transnacional y aquellas de especial trascendencia apreciada por el Fiscal General del Estado en las que se encuentran implicados altos cargos como ministros o secretarios de estado seguirán siendo asumidas por la Fiscalía Especial Anticorrupción, mientras que, la Unidad especializada de delitos contra la Administración Pública asumirá la coordinación y supervisión de la actuación del Ministerio Fiscal en relación con otras causas que, si bien están relacionadas con tales delitos, no reúnan los requisitos para ser consideradas de especial trascendencia como aquellas en que los implicados no tengan la consideración de alto cargo (ej., alcaldes, concejales, etc.)», aclara.
