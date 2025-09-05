La Fiscalía califica de «lacra social» la corrupción en el año del caso Koldo

La memoria anual de la Fiscalía General del Estado a la que este viernes se ha referido Álvaro García Ortiz en la apertura del curso judicial en el Tribunal Supremo da especial protagonismo a la actividad contra la corrupción en el año del caso Koldo.

... El Ministerio Público repasa cada curso, en el extenso documento, la criminalidad del año anterior, en este caso 2024. En febrero del año pasado fue detenido Koldo García, el asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, y el propio ministro también acabó imputado en el Tribunal Supremo en noviembre, dando paso a la causa que hoy también afecta al ex secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, quien dejó todos sus cargos tras figurar como investigado por los mismos delitos que Ábalos (organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación). Tras su declaración, ingresó en prisión provisional, donde permanece a día de hoy.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión