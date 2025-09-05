Suscribete a
La Fiscalía califica de «lacra social» la corrupción en el año del caso Koldo

La memoria anual que hoy presenta el procesado García Ortiz destaca al equipo de Anticorrupción como el «buque insignia» del Ministerio Público

Aclara el papel de la Fiscalía de Luzón frente a la recién creada Unidad de Delitos contra la Administración Pública

Koldo García tras su declaración como investigado el pasado junio en el Tribunal Supremo
La memoria anual de la Fiscalía General del Estado a la que este viernes se ha referido Álvaro García Ortiz en la apertura del curso judicial en el Tribunal Supremo da especial protagonismo a la actividad contra la corrupción en el año del caso Koldo.

... El Ministerio Público repasa cada curso, en el extenso documento, la criminalidad del año anterior, en este caso 2024. En febrero del año pasado fue detenido Koldo García, el asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, y el propio ministro también acabó imputado en el Tribunal Supremo en noviembre, dando paso a la causa que hoy también afecta al ex secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, quien dejó todos sus cargos tras figurar como investigado por los mismos delitos que Ábalos (organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación). Tras su declaración, ingresó en prisión provisional, donde permanece a día de hoy.

