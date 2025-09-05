Suscribete a
La Fiscalía reclama más medios y protocolos homogéneos para luchar contra la violencia de género

El informe anual señala que 29 de los 50 feminicidios de 2024 se produjeron en festivos, fines de semana o días en periodo vacacional

La Fiscalía califica de «lacra social» la corrupción en el año del caso Koldo

Varios policías en el lugar donde una mujer fue asesinada en Getafe (Madrid), en junio
Varios policías en el lugar donde una mujer fue asesinada en Getafe (Madrid), en junio Guillermo navarro
Daniel Roldán

Los fiscales que luchan contra la violencia de género reclaman más medios, personal, protocolos homogéneos y que todas los territorios cuenten con los mismos medios. Así lo plasman en la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, donde realizan una foto fija de ... estos tipos de delitos. Recuerdan que durante el año pasado, 50 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, con más feminicidios en la segunda parte del año: 19 en los primeros seis meses del año por 31 entre julio y diciembre. Son nueve mujeres asesinadas menos que en 2023.

