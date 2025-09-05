La Fiscalía reclama más medios y protocolos homogéneos para luchar contra la violencia de género

Los fiscales que luchan contra la violencia de género reclaman más medios, personal, protocolos homogéneos y que todas los territorios cuenten con los mismos medios. Así lo plasman en la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, donde realizan una foto fija de ... estos tipos de delitos. Recuerdan que durante el año pasado, 50 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, con más feminicidios en la segunda parte del año: 19 en los primeros seis meses del año por 31 entre julio y diciembre. Son nueve mujeres asesinadas menos que en 2023.

Los fiscales de violencia sobre la mujer intentan buscar los motivos a que haya unas diferencias tan dispares entre meses. Por ejemplo, en enero se pasó de siete asesinatos a seis de un ejercicio a otro y en mayo, de seis a uno. En cambio, en mayo subió un 40%. «En memorias anteriores ya analizamos las teorías relativas a que la mayor convivencia en los periodos de invierno, con días más cortos, podría erigirse como un factor de riesgo y pusimos en duda esa posibilidad», señala el informe, que reconoce que hay que estudiar «más concienzudamente» esta variable.

En este análisis del cuándo se producen los feminicidios, la Fiscalía indica que desde 2006 -inicio de la contabilidad de datos- en la mitad de los meses desde hace 19 años se produjeron cinco muertes mensuales. Julio es el mes con más muertes (114), seguido de junio (106), diciembre (103), agosto (100) y enero (98).

Por días, el 42% de los feminicidios consumados se produjeron en fines de semana o días festivos (21) y el 58% en días laborales (29), aunque la memoria realiza un matiz. Ocho de los casos en días laborables se produjeron en épocas vacacionales lo que unido a los 21 asesinatos en festivos o fines de semana demuestra «la mayoría de los feminicidios se cometieron en días en los que la relación familiar y extensa es más amplia que en aquellos en los que hay actividad laboral y escolar».

Denuncias previas

Catorce de las víctimas mortales del año pasado habían denunciado previamente a su agresor, lo que supone un ligero incremento con respecto al anterior (apenas tres puntos, pero un descenso si se compara con 2022. Los fiscales consideran este dato «poco ilustrativo» por sus importantes variaciones a lo largo del último decenio.

En cuanto al perfil de las víctimas, la mayoría eran españolas (31) con una edad comprendida entre los 26 y los 50 años (62%). Trece tenían entre 51 y 70 (26%), tres víctimas superaban los 70 años (6%) y dos no habían llegado a los 25 años (4%). Solo una de las asesinadas era menor de edad tenían de 18 a 25 (4 %). Una víctima era menor de edad (15 años). Este caso se produjo en Orihuela (Alicante) a finales de noviembre. Dieciocho de las víctimas tenían hijos menores (27 niños) y nueve pequeños fueron asesinados, cuatro junto a sus madres.

Los agresores cumplen las mismas características que sus víctimas. La mayoría son españoles (35 por 15 extranjeros) y la mitad se concentra entre los 26 y los 50 años, seguido del tramo de edad entre 51 y 70 (17, el 34%), cinco tenían más de 70 años (10%) y dos tenían entre 18 y 25 años (el 4%). Un agresor, el del caso de Orihuela, era menor de edad (17 años). Doce de los agresores se suicidaron y el resto fueron detenidos (incluidos los que se intentaron suicidar). Un tercio de estos presuntos asesinos optaron por las armas blancas, seguido de la asfixia y el estrangulamiento.

Además, la memoria destaca que los fiscales comunicaron que 48 hechos graves podrían ser constitutivos de feminicidios íntimos de pareja intentados. Veintitrés de estas víctimas habían denunciado previamente y, de estas, 14 tenían menores a su cargo. Cinco de los agresores tenían antecedentes con otras parejas.