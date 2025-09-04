Suscribete a
Muere el diseñador itlaiano Giorgio Armani a los 91 años

La UCO aprecia que el patrimonio de Ábalos y Koldo pudo «entremezclarse» y el juez reclama nueva información de Cerdán al PSOE

Leopoldo Puente, a instancia de la Guardia Civil, pide al PSOE todos los datos de «cuotas, donaciones, liquidaciones de gastos u abonos» al asesor de Ábalos, su mujer y su hermano, Joseba García

El magistrado reclama la misma información de Cerdán al PSOE, al Ayuntamiento de Milagro y al Parlamento de Navarra

El Supremo espera cinco informes próximos para impulsar el caso Cerdán

José Luis Ábalos, el día que acudió a declarar como investigado al Tribunal Supremo
José Luis Ábalos, el día que acudió a declarar como investigado al Tribunal Supremo
Carmen Lucas-Torres

Carmen Lucas-Torres

La Guardia Civil aprecia que «parte del patrimonio» del exministro de Transportes investigado por corrupción en el Tribunal Supremo, José Luis Ábalos, «podría haberse entremezclado» con el de su asesor en el Ministerio, Koldo García Izaguirre.

Así lo expone en un informe entregado ayer al ... magistrado instructor Leopoldo Puente, que se ha notificado hoy y al que ha tenido acceso ABC, en el que reclamó solicitar diversa información al PSOE tanto de ambos investigados como del ex secretario de Organización o mano derecha de Pedro Sánchez, Santos Cerdán.

