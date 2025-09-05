Aumentan en un 21% los casos de agresión sexual y un 19% en los de homicidios: los datos de menores de la memoria anual de la Fiscalía

El «incremento y auge de conductas cada vez más violentas por menores» preocupa a las comunidades autónomas. Un crecimiento del número de casos de homicidios, lesiones o agresiones sexuales realizados por los más jóvenes que se recoge en la última memoria anual de la Fiscalía a la que se ha referido Álvaro García Ortiz en la apertura del curso judicial en el Tribunal Supremo.

En 2024 se archivaron 4.448 causas por ser menores de 14 años; esa cifra es un 60,08% menos respecto a las 11.143 que hubo en 2023 y un 41,93% menor que las de 2022. Aunque en su mayoría -destaca la Memoria de la Fiscalía General del Estado- se trata de delitos de carácter leve o menos grave, es notable la preocupación de los fiscales por la participación de estos casi niños en otros delitos más graves como son el acoso escolar, contra la libertad sexual, la violencia intrafamiliar, y otros cometidos a través de las redes sociales.

Al igual que comentaron en años anteriores, los fiscales de Menores relacionan estos datos con una sociedad «carente de mecanismos precisos para dotar a los menores de las herramientas necesarias para gestionar su frustración».

La Comunidad de Madrid, acerca de esta situación, realiza un confirma que en muchos casos ocurren estas situaciones por «la falta de control ante los instrumentos digitales, la ausencia de normas que enmarquen la posición del menor ante su familia, colegio y sociedad, la confusión entre el mundo real y el que viven, horas y horas, en sus redes sociales». La delegación de Valladolid, por su parte, culpa también a las «grupos urbanos que suelen captar a menores por debajo de los 14 años» por el crecimiento de la agresividad en estos casi niños.

Récord de homicidios

La delincuencia de los jóvenes de menos de 14 años es solo una parte de la protagonizada por menores de edad, una situación que preocupa a los fiscales año a año. Los datos no arrojan ninguna esperanza de mejora. En 2022 se superó el centenar de homicidios y/o asesinatos dolosos, una realidad que desde ese año es habitual. En 2024, se aumentó en un 18% los asesinatos, llegando hasta los 120 homicidios cometidos por menores de edad, un número nunca antes visto y que, si continúa igual la tendencia, seguirá aumentando.

Las lesiones continúan también su tónica ascendente, alcanzando las 12.563 en 2024 frente a las 12.394 del año pasado, un incremento del 1,36% respecto al año pasado; aunque incluye las lesiones leves para los fiscales es una muestra de la «banalización que los menores otorgan al empleo de medios y formas virulentas en su comportamiento social» y, además, el «auge de todo tipo de grupos y bandas juveniles violentas».

Ha sido el primer año en el que esta memoria recoge los casos de acoso escolar, contra integridad moral y de odio. Según informan, en 2024 sucedieron 1.196 casos de acoso en los colegios, 1.057 contra la integridad moral y 127 de odio. Estos datos «evidencian un importante déficit en la prevención e intervención en el entorno educativo y son motivo de una notable preocupación».

Los casos de violencia de género entre menores de edad también aumentan año tras año. Este año se registraron 888 casos sobre estos delitos, un aumento de más del 10% frente a los 807 del año pasado y 200 más frente a los 647 de 2021. Las agresiones sexuales continúan aumentando entre los menores y, en 2024, la fiscalía registró 2.940 casos, datos nunca antes vistos. Según informan, «la pornografía es una fuente de inspiración para la adolescencia. El 54,1% de adolescentes cree que la pornografía proporciona ideas para sus propias experiencias sexuales (en mayor medida ellos) y al 54,9% le gustaría poner en práctica lo que han visto». Finalmente, reconocen que la capacidad de los menores para comprender lo que ven «está directamente relacionado con la necesidad de que los adolescentes tengan herramientas para interpretar los contenidos».

No todos los tipos de delitos iban continuar con la tendencia de crecimiento entre los menores. Los hurtos, por ejemplo, han descendido de los 8.252 hasta los 6.516; mientras que los robos con violencia o intimidación, con 3.545 en 2024, han pasado a 3.159.

Desde la fiscalía celebran, además, la disminución del 6,27% de las infracciones contra el orden público. Según incluye la memoria, durante el 2024 se han iniciado 31 procesos correspondientes a delitos de terrorismo de carácter yihadista, 1 a enaltecimiento de ETA, y el resto de las diligencias a delitos por agresiones sexuales cometidos en el extranjero (11) y por lesiones cometidas en el extranjero (7).

La memoria, entregada esta semana al Rey y a Pedro Sánchez por parte del fiscal general del Estado, incluye las denuncias de los trabajadores de la fiscalía por la falta de medios personales. Según explican, «en cuanto al número de fiscales adscritos prácticamente no se han producido cambios, manteniéndose las plantillas ajustadas, y por tanto, insuficientes». Una situación insostenible debido a que «la carga de trabajo sigue en aumentó», algo que ya han denunciado en años anteriores. Además de la falta de medios personales, los materiales tampoco facilitan el trabajo debido a los «déficits estructurales en instalaciones y espacios arquitectónicos» que provocan que, en delegaciones como la de Córdoba, «no es posible evitar la coincidencia de víctimas y menores investigados».