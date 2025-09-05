Feijóo insiste en su plante: «Me alegro de no estar allí. Es Sánchez quien falla al Rey»

El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y la presidenta del PP regional y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el inicio del curso político del PP de Madrid

Paloma Esteban Arganda del Rey 05/09/2025

Alberto Núñez Feijóo justificó este viernes su ausencia en la Apertura del Año Judicial presidida por Felipe VI y recalcó su decisión: «Solo puedo decir lo que siento. Me alegro de no estar presente allí». En la primera fila del acto, en la plaza de la Amistad entre los Pueblos de Arganda del Rey y arropado por el PP de Madrid empezando por Isabel Díaz Ayuso, el líder del PP insistió: «Es un bochorno en lo que ha convertido el acto de hoy el presidente del Gobierno. Es un inmenso error que se inicie el curso judicial con Pedro Sánchez difamando a jueces que investigan a su familia. Es un inmenso error que un fiscal general procesado se atreva a dar discursos diciendo que hay que cumplir las leyes y perseguir a los delincuentes».

«No podemos mirar hacia otro lado», resumió, con una nueva ovación de los populares madrileños, que claramente respaldaron el plante de Feijóo. Aún así, el jefe de la oposición quiso añadir algunas justificaciones para exonerar la lectura de que es un error que no esté al lado del Rey y los magistrados este viernes. «El jefe de la oposición no tiene una labor constitucional obligatoria para estar presente. Lo que es una total anomalía no podemos normalizarlo», zanjó.

Y quiso enviar un mensaje claro a la Casa del Rey. «Quien falla al jefe del Estado es el que le abandona en Paiporta en plena dana, quien no le envía ministros de jornada a sus viajes y el que hace que tenga que estar sentado al lado del fiscal general procesado». «Nosotros no le hemos fallado y no le fallaremos nunca. Jamás. Sabemos cuáles son nuestras responsabilidades», recalcó por las críticas del plante institucional.

Para el líder del PP el presidente del Gobierno «teme a la Justicia por lo que la Justicia sabe y puede llegar a saber» y aseguró, ante Ayuso y el alcalde José Luis Martínez-Almeida, que su estrategia es ya la «de perseguir jueces para que no le señalen a él». «Está a dos telediarios de decir que hay presos políticos en España», ironizó arengando al público

Tras una defensa cerrada a la labor de los jueces – «no merecen ser insultados»­– afirmó en referencia a las declaraciones de Sánchez en TVE esta semana primero y después en el diario británico 'The Guardian', reprochó al presidente no presentar Presupuestos Generales e incluso no convocar elecciones generales: «Al único que le incomodaban las elecciones era a Franco», llegó a decir.

También quiso mandar un mensaje a un partido que está preparado para ese adelanto electoral y que, sin embargo, no tiene por qué producirse hasta 2027 cuando tocan las generales. Es el objetivo de Sánchez. Y ante esa ansiedad colectiva de la derecha, Feijóo aseguró al PP madrileño: «Se les va a hacer más largo a ellos. No pueden salir a la calle. No salen del bucle. Os pido que nos mantengamos activos y con ilusión», pidió.

El plante a la apertura del Año Judicial sobrevoló en todo momento el acto de los populares en el arranque del curso político del PP de Madrid. Ya el alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, se dirigió a Feijóo para «agradecerle» que estuviera en el municipio «y en ningún otro sitio». A continuación Ayuso remataba: «Gracias por no normalizar lo que no es normal». En los dos momentos la ovación del PP de Madrid fue rotunda.