Perelló planta cara a los ataques del Gobierno: «Los jueces no obedecemos órdenes ni instrucciones de nadie»

En pleno clima de crispación por los ataques del Gobierno a la Justicia, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal, Isabel Perelló, ha aprovechado el acto de apertura del Poder Judicial para hacer un llamamiento a la responsabilidad de los ... políticos que atacan a quienes imparten justicia. En un discurso claro y contundente, Perelló ha plantado cara a las criticas dejando claro que «los jueces y los magistrados no obedecemos órdenes ni instrucciones de nadie en el ejercicio de nuestra función».

A su juicio, «resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia, provenientes de los poderes públicos. Tal forma de proceder, además de contradecir la recomendación europea, socava de forma directa la confianza en la justicia, al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces».

Perelló ha afirmado que estas descalificaciones «son impropias de un Estado de derecho avanzado en el que rige no sólo el principio de separación de poderes sino también de respeto mutuo; en definitiva, la lealtad institucional».

En presencia del Rey, de la plana mayor de cúpula judicial y del ministro de Justicia, Félix Bolaños, la presidenta del TS ha asegurado que «la confianza y la credibilidad en la justicia son un bien común que debe ser preservado, porque de ellas depende la fortaleza misma de nuestro Estado de derecho».

No ha ocultado Perelló la «preocupación» que generan las reformas en ciernes «que afectan directamente a la carrera judicial y que generan legítima preocupación en la judicatura». En este sentido, y sin referirse de forma explícita a la ley Bolaños de acceso a la carrera, ha advertido que el «necesario incremento del número de jueces no puede hacerse en detrimento de la calidad de la formación que exige la función jurisdiccional. Las reformas que en el futuro puedan plantearse en el sistema de selección deben respetar siempre sus principios esenciales».

Antes de acabar un discurso que ha aplaudido la Sala, la presidenta del TS ha dicho que el Poder Judicial «no va desviarse de su camino de rigor y honestidad».