Qué tiempo va a hacer este domingo 12 de octubre en Madrid: la previsión de la Aemet por el Día de la Hispanidad

La dana Alice, la primera de gran impacto de la temporada, lleva ya varios días causando estragos en España. Las últimas horas en el este peninsular han estado marcadas por las «lluvias muy fuertes y persistentes», especialmente en Murcia, Alicante y Valencia ... . En las últimas horas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos rojos y naranjas ante precipitaciones de carácter torrencial, así como posibles inundaciones.

10/10 12:12 Avisos activos hoy y mañana en España por tormentas, lluvias y costeros. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/m2xqca24uh — AEMET (@AEMET_Esp) October 10, 2025

A pesar de las horas críticas que se viven en el Mediterráneo, no toda la Península se ha visto afectada por este temporal de chubascos, que solo ha alcanzado algunos puntos del centro peninsular. De esta inestabilidad se ha librado, por el momento, la Comunidad de Madrid, donde no se ha registrado ningún fenómeno significativo en los últimos días asociado a esta dana.

Este viernes 10 de octubre se espera, según el organismo de meteorología, una jornada «poco nubosa con intervalos de nubes altas y desarrollo de nubosidad de evolución a partir del mediodía». Aunque no se descarta algún «chubasco disperso» por la tarde en el extremo sureste, todo apunta a que, por lo general, será un día bastante seco en casi toda la región.

Lo más reseñable será el cambio que sufrirán las temperaturas máximas, que irán descendiendo a lo largo de la tarde en zonas altas de la Sierra. En algunos puntos de la comunidad, estas podrían bajar en torno a cinco grados respecto a días anteriores.

A pesar de este escenario estable y soleado en casi todo Madrid, son muchos ya los que fijan la mirada en el próximo 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional y de la Virgen del Pilar. Como cada año, la festividad reunirá a miles de personas en la capital para celebrar la Hispanidad con el tradicional desfile militar de cada año, al que acuden regularmente todo tipo de dirigentes políticas y militares, así como los Reyes de España.

La previsión de la Aemet en Madrid para este 12 de octubre, Día de la Hispanidad

Con la inestabilidad rondando muchos puntos del país, crece la preocupación ante que en Madrid pueda suceder como el pasado 2024. Entonces, las fuertes lluvias que se registraron en la capital obligaron a cancelar el desfile aéreo debido a las malas condiciones de nubosidad y visibilidad, algo que empañó esta importante jornada para nuestro país.

De cara a lo que pueda suceder, la Aemet ya ha lanzado su predicción para este día, despejando dudas sobre lo que ocurrirá con el tiempo de esta festividad. Aún con bastante incertidumbre y sin descartar posibles variaciones en las próximas horas, parece que en la Comunidad de Madrid volverá a repetirse el ambiente que hemos visto en los últimos días.

Los cielos se mantendrán bastante despejados en casi toda la región a lo largo de este domingo 12 de octubre, aunque podría ir aumentando la nubosidad por la mañana «tendiendo a intervalos de nubosidad de evolución». Desde la Aemet no descartan que, conforme avance la tarde, pueda producirse «alguna precipitación débil» como en días anteriores. Sin embargo, todo apunta a que, de darse estos chubascos, no serán importantes en la capital española.

Si nos referimos a las temperaturas, el Día de la Fiesta Nacional habrá pocos cambios tras la ligera bajada en los termómetros que se producirá este viernes en casi todo el territorio madrileño. Se esperan mínimas que, por lo general, quedarán por debajo de los 15 grados, mientras que las máximas no subirán de los 25 grados, como si había sucedido a principios de esta misma semana.

Por lo tanto, el tiempo de cara a este Día de la Hispanidad, fecha clave para la región, será bastante agradable y estable, con temperaturas un poco por encima de lo habitual para el mes de octubre y sin apenas precipitaciones.