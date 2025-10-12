Margarita Robles saluda a los militares españoles desplegados en el extranjero con motivo de la Fiesta Nacional

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mantenido como cada año una videoconferencia con los militares desplegados en las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior con motivo de la celebración del Día de la Fiesta Nacional. Cabe destacar que este año, el 12 ... de Octubre tiene lugar en pleno acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

Robles ha querido felicitar uno por uno a los contingentes de las distintas misiones destacando su labor en el mantenimiento de la paz y ayuda en el extranjero. Muchos de los contingentes han organizado para este día competiciones deportivas en sus respectivas bases, han izado la bandera y han preparado una degustación de los platos más tipicos de España para sentirse «más cerca de casa», como han trasladado a la ministra.

Las Fuerzas Armadas españolas están presentes en diferentes misiones en el exterior con hasta 3.000 militares y guardias civiles desplegados en cuatro continentes. España participa de una forma muy significativa en el refuerzo del flanco este de la OTAN con el despliegue de efectivos terrestres en Letonia, Eslovaquia y Rumanía; en la operación Persistent Effort, que agrupa las misiones de Policía Aérea y defensa del espacio aéreo, y en las Agrupaciones Navales Permanentes de la Alianza.

Bajo bandera de la ONU la misión más numerosa sigue siendo la de Líbano, con 670 militares, cuya misión de FINUL está a punto de acabar en 2026, tal y como ha recordado Robles. Su general ha comentado el proceso histórico que se vive en el Líbano, en pleno plan de desarme, que ha sido felicitado por la ministra.

En el marco de la Unión Europea, continúa la presencia en las misiones en Bosnia, Somalia, República Centroafricana, Mozambique así como en la operación Atalanta de lucha contra la piratería en el Índico. Por lo que respecta a Irak, el contingente español mantiene su contribución a la coalición internacional para derrotar al Daesh, y por otro lado, a la misión de la OTAN en Irak, conocida como NMI.