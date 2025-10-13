Suscribete a
Defensa se niega a validar los blindados 8x8 recibidos porque siguen teniendo defectos

Un fallo grave en la transmisión de Sapa provocó el jueves pasado la paralización de unas pruebas del VCR Dragón

Vehículo 8x8 Dragón del Ejército de Tierra
Vehículo 8x8 Dragón del Ejército de Tierra Raúl doblado
María Jesús Pérez

Suma y sigue en el culebrón de los vehículos militares 'estrella' del Gobierno de Pedro Sánchez, los blindados 8x8 Dragón, adjudicados a Tess Defence, liderado desde hace apenas cuatro meses por Indra, acompañada en el consorcio por Santa Barbara Sistemas, Escribano Mechanical & Engineering y ... Sapa Placencia. Según ha podido saber ABC de fuentes próximas a Defensa y del ámbito militar, los responsables de probar y validar estos vehículos de combate entregados hasta ahora, no están dispuestos «a poner su firma mientras no estén solucionadas todas las incidencias que han surgido en los últimos tiempos, respecto a los requisitos incluidos y exigidos en el contrato del programa«.

