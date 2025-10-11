Suscribete a
Sánchez asistirá el lunes en Egipto al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza

Indra refuerza su presencia en el ámbito de la Defensa con acuerdos con las catalanas Ficosa y Sirt

La colaboración se centra en el desarrollo de equipos electroópticos con capacidades de apoyo a la conducción y vigilancia para los vehículos VCR 8x8 Dragón y VAC

Defensa transmite su preocupación a Indra por los retrasos en el programa de vehículos 8x8 Dragon y se reserva «acciones oportunas»

Momento de la firma del acuerdo con Sirt
Momento de la firma del acuerdo con Sirt
À. Gubern

Barcelona

Indra Group anunció ayer la firma de dos acuerdos con las firmas catalanas Ficosa y Sirt, lo que permita al grupo reforzar sus posiciones en Cataluña y en concreto en el ámbito de los programas y necesidades de la industria de defensa.

El ... acuerdo con Ficosa se centra en el desarrollo de equipos electroópticos con capacidades de apoyo a la conducción y vigilancia LSAS (Local Situational Awareness System) para los vehículos VCR 8x8 Dragón y VAC. El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, y Javier Pujol, consejero de Ficosa Inversión, han explicado que «ambas compañías trabajan con planes de inversión orientados a la vertebración de un tejido industrial».

