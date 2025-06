Crisis del PSOE por el informe de la UCO, en directo: última hora de la primera ejecutiva federal tras la dimisión de Santos Cerdán por el caso Koldo hoy

Sigue en directo la crisis del PSOE por el informe de la UCO, con la última hora de la entrega del acta de diputado de Santos Cerdán tras su dimisión, la primera ejecutiva federal tras el escándalo del caso Koldo y todas las reacciones a la actualidad política hoy.

El ex secretario de Organización del PSOE estrechó lazos con Junts y apostó por normalizar a Bildu como un aliado más. Informa Paloma Esteban.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, ha asegurado en una entrevista para la Radio Televisión Canaria que se siente tranquilo ante las supuestas grabaciones en las que aparecería Koldo García. También ha aprovechado para aclarar: «No he tenido ningún tipo de relación con el exasesor de Ábalos». Torres se ha sumado al desconcierto que ha mostrado el resto de ministros del Gobierno ante el caso de Santos Cerdán, y ha ratificado que la alarma por el informe de la UCO se encendió el miércoles por la noche, aunque se comunicó oficialmente el jueves por la mañana. Aun así, el presidente Pedro Sánchez decidió confiar en él y en su palabra hasta el último momento. Ante el clima de incertidumbre sobre una posible convocatoria de elecciones generales, el ministro ha recordado que no están previstas hasta 2027. Informa Casilda Zuloaga.

El ya ex 'número tres' del PSOE aseguró este sábado que entregaría su acta de diputado y que prescindirá del aforamiento del que gozan los integrantes en activo del Congreso, después de no haber hecho efectiva su salida de la Cámara Baja el viernes, cuando algunos integrantes del PSOE esperaban que lo hiciera, ni tampoco el sábado, cuando pudo hacerlo de manera telemática. «No me quiero servir del aforamiento para demostrar mi inocencia», afirmó este sábado el exsecretario de Organización socialista en una breve conversación con el medio navarro 'Diario de Noticias'.

El exlíder del PSOE en Madrid hasta el año pasado, Juan Lobato, ha concedido una entrevista este lunes a Onda Cero. En ella, Lobato ha pedido la celebración de un Congreso Federal extraordinario del partido para que «se escuche a todo el mundo». «No se trata de que todos defendamos a Pedro Sánchez, sino de defender al PSOE», ha asegurado. Además, ha lanzado una crítica a su partido con todo lo revelado sobre la trama de Cerdán, Ábalos y Koldo: «Quizá no hemos hecho todo lo que podíamos haber hecho para que esto no pasara».

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado en una entrevista en Las Mañanas de RNE que "no se pueden garantizar cero casos de corrupción". Montero ha reconocido que se quedó «en shock» al conocerse el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, y ha subrayado que, a pesar de las filtraciones previas, el Gobierno no tuvo conocimiento del documento hasta el jueves. Tras sus célebres declaraciones en las que aseguraba que pondría «las manos en el fuego por Santos Cerdán», ha matizado que, aunque el ya ex número tres del PSOE sigue defendiendo su inocencia, «hay indicios que permiten pensar que la Justicia debe actuar». No obstante, tras leer el informe y escuchar los audios, ha señalado que «no hay nada que indique que la adjudicación de contratos fuera irregular». Ante la pregunta sobre una posible convocatoria de elecciones generales, ha afirmado que «no hay ningún tipo de posibilidad» y ha aprovechado para recordar que forman parte de «un Gobierno limpio y transparente». Informa Casilda Zuloaga.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha detallado que el presidente del Gobierno comparecerá este lunes desde Ferraz y hará "anuncios importantes de remodelación" del partido tras la reunión de la comisión Ejecutiva Federal del PSOE de este lunes. Así lo hará Sánchez tras la primera reunión de la dirección socialista días después de la dimisión del ya ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, tras verse implicado en el presunto cobro ilegal de comisiones en la adjudicación de obras públicas. «Bueno, ya él ha anunciado que va a comparecer al acabar la Ejecutiva Federal. No es normal que lo haga el secretario federal. Por tanto, hará anuncios importantes de remodelación y también de cuestiones internas y de otra índole», ha afirmado Torres en una entrevista en Televisión Canaria, recogida por Europa Press, sobre la intención del jefe del Ejecutivo.

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, primera en llegar a Ferraz tras Sánchez. Sus palabras a la llegada: «Todos sabemos que no son los errores que a todos nos repugnan como socialistas, sino cómo reaccionamos. Y lo vamos a hacer con contundencia , rigor y serenidad». Informa Mariano Alonso.

Enma López, secretaria federal de Política Económica y dirigente del PSOE madrileño, muy afin a Sánchez: «Es curioso que quienes hablan de elecciones, en Valencia por ejemplo, llevan escondidos siete meses. Creo que tenemos que seguir el camino de transparencia. Si de verdad creen que no tenemos mayoria parlamentaria, que presenten una moción de censura», reta a Feijóo. Informa Paloma Esteban.