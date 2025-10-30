«Cuando te hacen un simpa, pero te avisan»: el cómico mensaje de un cliente de bar peculiar

Hacer un simpa en un bar no suele parecer gracioso aparte de a quien se beneficia, pero el influencer valenciano Jesús Soriano ha encontrado un caso que sí parece suscitar adhesiones, por algunos detalles jocosos, a tenor de las reacciones en ... la red social X.

Lo peculiar de esta anécdota verídica radica, sobre todo, en que el moroso ha confesado su fechoría. «Cuando te hacen un simpa, pero te avisan», así presenta el titular de la cuenta @soycamarero esta comunicación tan poco frecuente.

De entrada, el propio mensaje ya causa hilaridad por su contenido: «Te devo 4 euros del coffee por irme sin pagar, perdóname, hermano». Varios seguidores apuntan al error evidente, con alusiones como que «con esos cuatro euros ha empezado a ahorrar para un libro de gramática castellana» o también «andaría con prisa porque no se quería perder ni un minuto de la clase de ortografía, el brother».

La otra razón que despierta partidarios que ven con buenos ojos la acción de irse sin abonar la cuenta surge por la tarifa. «Si clavas cuatro pavos por un café mereces muchos simpas», señala un internauta, en la línea de otros muchos que aluden al «robo» o a que «lo tiene merecido» el dueño del establecimiento.

Aunque el más imaginativo va más lejos: «Me recuerda el chiste ese del elefante que fue a un bar y pidió una copa; cuando el camarero le dijo que era muy raro ver un elefante en su bar, este le dice: 'No me extraña, con estos precios'».

Aparte de eso, hay otro detalle en el aviso que no pasa desapercibido para algunos seguidores de la cuenta @soycamarero. «Y lo firma con A de anarquía», apunta un post, de forma aséptica, mientras otros cargan las tintas por la ideología. En algún caso, se razona bien el reproche («Sobra el símbolo anarquista y falta el símbolo de jeta, podía haberlo dicho antes, a lo mejor le hubieses puesto el café por ser honesto»), mientras otro tira de ironía («La firma de un anarquista, perdónale, hermano, porque no sabe lo que hace; total, por cuatro heros, él no saldrá de pobre ni tú te harás rico»).

Finalmente, entre los participantes en este hilo en X se ven algunos que no creen que la consumición fuera de un café, piensan que falta información para comprender por completo lo ocurrido.