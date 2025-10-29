Detenido en Alicante un menor por amenazar de muerte a Ione Belarra: «Voy a por ti con un destornillador»

La Policía Nacional ha detenido a un menor por presuntamente ciberacosar a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, con amenazas de muerte.

La investigación ha llevado a localizar al menor autor de las amenazas en Alicante, según ha adelantado la 'Cadena Ser' y ... confirman a Europa Press fuentes policiales.

La dirigente de Podemos denunció ante la Policía en mayo que estaba siendo acosada a través de su Telegram personal, donde recibió varios mensajes anónimos violentos, con amenazas de muerte como «voy a por ti con un destornillador» o «estoy en tu ventana, voy a tu puerta».

