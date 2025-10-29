Suscribete a
Detenido en Alicante un menor por amenazar de muerte a Ione Belarra: «Voy a por ti con un destornillador»

La dirigente de Podemos denunció ante la Policía en mayo que estaba siendo acosada a través de su Telegram personal

Cuatro detenidos por extorsión con amenazas de muerte a un hombre hasta que les dio 4.000 euros

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una sesión de control, en el Congreso de los Diputados
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una sesión de control, en el Congreso de los Diputados

La Policía Nacional ha detenido a un menor por presuntamente ciberacosar a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, con amenazas de muerte.

La investigación ha llevado a localizar al menor autor de las amenazas en Alicante, según ha adelantado la 'Cadena Ser' y ... confirman a Europa Press fuentes policiales.

