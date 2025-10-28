La Seguridad Social recurrirá al Supremo para no pagar 35 euros al mes a una jubilada por criar a su nieta

La Seguridad Social recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que le obliga a pagar un complemento de 35 euros al mes en su pensión a una jubilada -de forma simbólica- por haber criado a una nieta suya como ... a un hijo más.

Aquella conquista judicial pionera en España y que suscitó un amplio eco mediático, ahora puede quedar en suspenso temporalmente a la espera de un desenlace final, en un par de años. «Una mala noticia, así que voy a tener que esperar dos años más, para poder cobrar, o al menos eso espero, y que el Supremo ratifique la sentencia anterior», ha explicado con disgusto Josefa Lorenzo Paredes a ABC.

A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ya le había dado la razón y pesó a su favor que se había hecho cargo de su nieta desde bebé, aunque el criterio legal se ceñía exclusivamente a reconocer los hijos biológicos, ahora llega este nuevo paréntesis por la incomprensión del organismo de la Administración estatal.

MÁS INFORMACIÓN Muere a los 83 años el empresario Diego Quiles, fundador de Kelme y expresidente del Elche CF

«Le he preguntado a mi abogada que si me muero antes, si lo cobran mis hijos», ha ironizado esta pensionista de Elche, sin ocultar que está «indignada». En su entrevista para este diario hace unas semanas, había relatado cómo trabajaba doce horas diarias en la industria del calzado y tenía que recurrir a sus padres -bisabuelos de la niña- para que la llevaran al autobús y la recogieran del colegio.

Aunque su letrada esperaba este nuevo recurso, a Josefa le ha enfadado esta falta de sensibilidad, que compara con la situación en el país vecino: «Desde luego, así funciona España, yo me he criado en Francia y es como la noche y el día en muchas cosas; en derechos sociales, España un cero».

De momento, la Seguridad Social está agotando el plazo de que dispone para exponer sus argumentos y presentar el recurso, después de haber anunciado esa intención, tal como se ha comunicado a la otra parte en este litigio que ya pasó por un juzgado y el TSJCV.