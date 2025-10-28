Suscribete a
La Seguridad Social recurrirá al Supremo para no pagar 35 euros al mes a una jubilada por criar a su nieta

Josefa Lorenzo Paredes confiesa su indignación por la tardanza: «Le he preguntado a mi abogada que si muero antes de dos años, si lo cobran mis hijos»

La Generalitat declara luto oficial este miércoles en la Comunidad Valenciana por el aniversario de la dana

Josefa Lorenzo Paredes, en un parque público en Elche
Josefa Lorenzo Paredes, en un parque público en Elche JUAN CARLOS SOLER
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Elche

La Seguridad Social recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que le obliga a pagar un complemento de 35 euros al mes en su pensión a una jubilada -de forma simbólica- por haber criado a una nieta suya como ... a un hijo más.

