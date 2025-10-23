Suscribete a
Escucha las noticias de este jueves 23 de octubre

El PSOE y el PP se exigen responsabilidades mutuamente por la dana en el Parlamento Europeo

El aniversario de la riada da pie a un debate en Estrasburgo entre todas las fuerzas políticas sin ningún consenso y la única propuesta de un Estatuto Europeo de Víctimas de Catástrofes

Hallan un cadáver junto al río en Valencia: investigan si es Javier, uno de los desaparecidos de la dana

Voluntarios ayudan en la limpieza en una zona devastada por la dana en Valencia hace un año
Voluntarios ayudan en la limpieza en una zona devastada por la dana en Valencia hace un año
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

El PSOE y el PP se han exigido responsabilidades mutuamente en el Parlamento Europeo por la catástrofe y la tragedia de la dana en Valencia, en un debate en el que han participado todos los partidos políticos con motivo ... del aniversario de aquella funesta riada en la que murieron 229 personas.

