El PSOE y el PP se exigen responsabilidades mutuamente por la dana en el Parlamento Europeo

El PSOE y el PP se han exigido responsabilidades mutuamente en el Parlamento Europeo por la catástrofe y la tragedia de la dana en Valencia, en un debate en el que han participado todos los partidos políticos con motivo ... del aniversario de aquella funesta riada en la que murieron 229 personas.

«Tenemos que saber qué pasó, depurar responsabilidades; los que no estaban en su puesto deben pedir perdón; viviremos crisis más graves, para prepararnos mejor no debemos dejar que dirijan la política aquellos que niegan el cambio climático», ha reclamado la eurodiputada socialista Leire Pajín, en alusión al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Desde las filas populares, Esteban González Pons ha puesto el foco en cambio en el PSOE a la hora de echar culpas, igualmente de forma implícita y sin dar nombres, al afirmar que «el Estado, tomado en su acepción extensa, falló ese día: de otra forma no puede explicarse que no se hubieran hecho las obras de encauzamiento del barranco, que no se acertase con la predicción de la lluvia o que la comunicación entre instituciones fuese un teléfono roto».

De esta manera, a pesar del escenario de la institución comunitaria, ambas formaciones no se han dado tregua y han reproducido milimétricamente en Estrasburgo sus posturas conocidas en el debate nacional: que la responsabilidad recae en Mazón por su ausencia el día de la tragedia (PSOE) y que la riada resultó mortal porque el Gobierno de Pedro Sánchez no había acometido obras hidráulicas pendientes y la Aemet no alertó adecuadamente del temporal (PP).

Como única propuesta concreta durante este intercambio dialéctico, sólo se ha planteado avanzar hacia un Estatuto Europeo de las Víctimas de Catástrofes Naturales, sugerencia socialista, para que «la humanidad y empatía no dependa de quién gobierne, sino que sea un derecho».

Tan sólo en ese reconocimiento a la prioridad para quienes han sufrido directamente el desastre, se han acercado las posiciones. Así, González Pons ha subrayado que «la condición digna de las víctimas sobrepasa cualquier consideración política y convierte en un imperativo moral compartir su exigencia de memoria y de reparación».

En este debate, solicitado por los socialistas, sobre el «Primer aniversario de las inundaciones de DANA en España: mejorando la preparación de la UE», han intervenido también representantes de otras formaciones.

Jorge Buxadé (Vox), ha arremetido contra el presidente del Gobierno, a quien se ha referido como «Sánchez, ese sujeto sin escrúpulos, que no ha pagado las ayudas y es un sociópata peligroso», además de incidir en que «falló el Estado» aquel día fatídico.

En el polo opuesto, Irene Montero (Podemos), ha culpado del desastre a «las políticas homicidas del PP» y ha focalizado en el líder autonómico popular: «Mazón, dimisión y, sobre todo, Mazón a prisión».

Por su parte, Anja Arndt (Alternativa para Alemania AfD), ha sorprendido con una extravagante teoría acerca del origen del temporal devastador en Valencia. Según la tesis de este partido de ultraderecha, la culpa es de ciertas cosas que hacen en Marruecos para provocar lluvia con aviones. «Exactamente dos meses antes de la dana, Marruecos aceleró estas prácticas», ha asegurado.