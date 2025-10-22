Suscribete a
Juan Roig, un año después de la dana: «Un millón de valencianos nos sentimos desamparados»

El presidente de Mercadona se muestra «orgulloso» del ejemplo de «resiliencia» de los empresarios tras la riada del 29 de octubre

El presidente de Mercadona, Juan Roig, durante el congreso de la asociación de fabricantes y distribuidores AECOC
El presidente de Mercadona, Juan Roig, durante el congreso de la asociación de fabricantes y distribuidores AECOC EP
David Maroto

Valencia

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha señalado que «lo peor» tras la dana del pasado 29 de octubre fue que «un millón de valencianos se sintieron desamparados» por las administraciones públicas, cuando se cumple un año de la tragedia que dejó 229 ... muertos y daños materiales millonarios.

