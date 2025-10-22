Juan Roig, un año después de la dana: «Un millón de valencianos nos sentimos desamparados»

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha señalado que «lo peor» tras la dana del pasado 29 de octubre fue que «un millón de valencianos se sintieron desamparados» por las administraciones públicas, cuando se cumple un año de la tragedia que dejó 229 ... muertos y daños materiales millonarios.

El empresario valenciano se ha pronunciado en estos términos durante su ponencia 'El orgullo de sentirse empresario' en el 40º Congreso de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), que se celebra precisamente en el Roig Arena de Valencia, y al que asisten más de 1.500 directivos de las empresas líderes de la industria y la distribución en España.

A una semana del primer aniversario de la barrancada, Juan Roig ha vuelto a poner en valor el esfuerzo que llevó a cabo la sociedad civil para poner en pie a una región devastada por una «catástrofe natural», así como la desatención gubernamental durante los días posteriores a la dana. «El problema más allá de la desgracia es que nos sentimos desamparados», ha calificado.

Al respecto, ha reconocido la labor desempeñada por los miles de voluntarios que llegaron a la provincia de Valencia aquellos días. «Era gente corriente que sin ningún acuerdo u orden vino a ayudar, haciendo lo que podía», ha argumentado. Al día siguiente, ha recordado, le inspiró la fotografía de un peluquero que salió con sus tijeras y se puso a cortar el pelo en mitad de una calle, después de que la barrancada destrozara su negocio.

«Este es un gran empresario», ha enfatizado Juan Roig. Después, ha relatado su iniciativa 'Alçem-se', mediante la que ayudó a más de 4.000 pequeños y medianos empresarios con ayudas de 8.000 euros netos con la única condición de que reabrieran sus empresas. «Nueve de ellos nos las devolvieron, lo que demuestra que hay gente honesta», ha explicado.

Entre las aportaciones de Mercadona, Marina de Empresas, Hortensia Herrero y sus fundaciones, así como sus hijas, su hermano Fernando Roig con Pamesa y Villarreal CF, y Valencia Basket, el entorno de Juan Roig llegó a dar 108 millones de euros en ayudas a afectados por la dana. «Lo que muchos españoles hicieron por Valencia siempre se lo vamos a agradecer», ha concluido.