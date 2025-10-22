Hallan un cadáver junto al río en Valencia: investigan si se trata de uno de los desaparecidos de la dana

Operarios de la empresa Tragsa hallaron este martes por la tarde los restos mortales de una persona en las inmediaciones del cauce del rio Túria, en el término municipal de Manises. Los trabajadores estaban realizando movimientos de tierra con una maquina excavadora cuando han ... advertido lo que a priori era el cuerpo sin vida de un hombre entre el barro.

El cadáver -conservado por haber estado bajo el lodo- ha sido trasladado, por orden de la autoridad judicial, a dependencias del Instituto de Medicina Legal de Valencia.

Allí se le practicará este miércoles laautopsia y el resto de pruebas forenses y policiales que han de determinar, por un lado, las causas del fallecimiento y, por otro, la identidad de la persona fallecida, según indican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Por la ubicación en la que se han encontrado los restos -una zona afectada por las inundaciones del 29 de octubre- y por el hecho de estar sepultado bajo escombros y lodo, las primeras hipótesis apuntan a que se trata de una de las tres personas que todavía siguen desaparecidas -aunque se les declaró legalmente fallecidas- tras la catastrófica dana de la que, en pocos días, se cumple un año: Francisco Ruiz, Elisabeth Gil y José Javier Vicent. Los dispositivos de búsqueda no han dado sus frutos hasta ahora.

A este último se le perdió la pista, junto a su hija, en una casa de campo de Pedralba cercana al barranco de Cuchilla, cuyas aguas acaban en el Turia. El cuerpo de la joven Susana se halló dos días después en una playa de Sueca, a más de 70 kilómetros.