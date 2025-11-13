Suscribete a
Los artistas falleros se revuelven contra Vox por afirmar que «ya reciben suficientes ayudas»

El gremio artesano pide una rectificación por las palabras del diputado voxista en el Congreso Joaquín Robles tras calificarlas de «total y desvergonzada falta de respeto»

Teresa Ribera reconoce errores en la planificación del barranco del Poyo un año después de la dana

Imagen de archivo de una falla de Valencia
Imagen de archivo de una falla de Valencia REUTERS
David Maroto

Valencia

El Gremio de Artistas Falleros de Valencia ha expresado su «total indignación» ante las palabras del diputado de Vox en el Congreso Joaquín Robles, quien ha señalado que estos artesanos «ya reciben suficientes ayudas» para justificar su voto en contra de la ... propuesta de Compromís para instar a las administraciones a destinar recursos a la Ciudad del Artista Fallero.

