Suscribete a
ABC Premium

Teresa Ribera reconoce errores en la planificación del barranco del Poyo un año después de la dana

La comisaria europea y exministra participa en unas jornadas organizadas por los socialistas en Bruselas, en el marco de la aprobación de casi mil millones para paliar la catástrofe

Doce meses después en el Poyo: reparado pero no protegido

Félix Francés, experto en la rambla del Poyo: «Lo que me sorprendió fue el número de víctimas; no podía imaginarlo en un país desarrollado»

Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea
Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea EFE
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Más de año después de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, quien era entonces ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha vuelto a referirse a la tragedia sin dar explicaciones sobre la falta de ejecución de las obras hidráulicas ... que habrían paliado los efectos de las inundaciones en la comarca de l'Horta Sud.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app