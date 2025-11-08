Suscribete a
Compromís pide que no vengan más turistas a las Fallas: «Valencia está colapsada y los vecinos padecen»

La coalición propone reorientar los recursos económicos de las campañas promocionales a proteger el patrimonio y fomentar la convivencia

Imagen de un turista fotografiando una falla de Valencia
Imagen de un turista fotografiando una falla de Valencia ROBER SOLSONA
David Maroto

Valencia

Compromís ha planteado dejar de atraer turismo a las Fallas de Valencia y reorientar los recursos destinados a esas campañas de promoción a la protección del patrimonio y al fomento de la convivencia. La portavoz de formación municipal, Papi Robles, critica que mientras ... la alcaldesa María José Catalá «presume de unas fiestas de récord», detrás de las cifras «hay una ciudad colapsada y un vecindario que padece».

