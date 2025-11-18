Suscríbete a
Servinabar se llevó dos millones de la obra del Puente del Centenario con un solo trabajador: el cuñado de Cerdán

El nuevo informe de la UCO revela que Acciona subcontrató a la empresa vinculada al exsecretario de Organización del PSOE

Santos Cerdán gestionó una mordida de 450.000 euros para Ábalos con la obra del puente del Centenario en Sevilla

El Puente del Centenario de Sevilla, en una foto de archivo
El Puente del Centenario de Sevilla, en una foto de archivo Manuel Olmedo / ABC
Jesús Díaz

Jesús Díaz

Sevilla

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que fuera mano derecha de Pedro Sánchez y exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, vuelve a evidenciar los amaños e irregularidades que esconde el proyecto ... de ampliación del Puente del Centenario en Sevilla, cuyo presupuesto, inicialmente fijado en 71 millones, supera ya los 130 millones de euros. Tras analizar las relaciones entre Acciona (adjudicataria de las obras) y la compañía navarra Servinabar, vinculada al exdirigente socialista, los agentes del Instituto Armado concluyen que la mercantil se llevó casi dos millones de euros por supuestos servicios a la multinacional en las obras del viaducto sevillano, a la que sólo destinó un trabajador, el cuñado de Cerdán.

