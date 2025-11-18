Servinabar se llevó dos millones de la obra del Puente del Centenario con un solo trabajador: el cuñado de Cerdán

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que fuera mano derecha de Pedro Sánchez y exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, vuelve a evidenciar los amaños e irregularidades que esconde el proyecto ... de ampliación del Puente del Centenario en Sevilla, cuyo presupuesto, inicialmente fijado en 71 millones, supera ya los 130 millones de euros. Tras analizar las relaciones entre Acciona (adjudicataria de las obras) y la compañía navarra Servinabar, vinculada al exdirigente socialista, los agentes del Instituto Armado concluyen que la mercantil se llevó casi dos millones de euros por supuestos servicios a la multinacional en las obras del viaducto sevillano, a la que sólo destinó un trabajador, el cuñado de Cerdán.

En este informe de la UCO, al que ha tenido acceso ABC, Servinabar fue adjudicataria de contratos de obra pública en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona o directamente contratada por ésta para realizar algunos trabajos poco concretos. Según investiga el Tribunal Supremo, distintas adjudicaciones de obra pública pudieron ser amañadas para que la compañía del amigo de Cerdán se llevase los contratos y él cobrara una mordida o comisión ilegal de hasta el 2% de la adjudicación. Así se recoge en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado al magistrado del Alto Tribunal y a raíz de que Leopoldo Puente ha citado a declarar a tres directivos de Acciona el próximo 3 de diciembre. NOTICIA EN AMPLIACIÓN

