Acciona Construcción suspende cautelarmente de sus funciones a los dos directivos en plantilla citados como investigados por el juez del caso Cerdán

Acciona Construcción mueve ficha y suspende cautelarmente de sus funciones a los dos directivos que tiene en plantilla citados hoy por el juez del caso Cerdán ante la sospecha de que pudieron participar en irregularidades para el amaño de adjudicaciones de obra pública. «A ... la vista de las actuaciones judiciales hoy conocidas, Acciona Construcción ha decidido la suspensión cautelar en sus funciones de los empleados citados como investigados, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, sin prejuzgar por ello ninguna responsabilidad», ha señalado la empresa en un comunicado.

(Habrá ampliación).

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión