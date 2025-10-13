Suscribete a
La Generalitat anuncia un paquete de diez millones de ayuda directa a municipios y particulares afectados por la dana Alice

Habrá también créditos bonificados por un importe de 50 millones

Ocho horas atrapados en la N-340 por la dana Alice: «La alerta al móvil nos llegó con dos horas de retraso. No pudimos reaccionar»

Trabajos de limpieza en La Rápita
Trabajos de limpieza en La Rápita ep

ABC

Barcelona

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado un paquete de diez millones de euros de ayuda directa a los municipios, particulares y titulares de explotaciones que se hayan visto afectados por las lluvias en la provincia de Tarragona.

Lo ha dicho en ... declaraciones a los medios este lunes después de reunirse con el consejo asesor del Pla Inuncat y en el que ha detallado que la ayuda se aprobará este martes en el Consell Executiu del Govern y que tendrá criterios de «máxima flexibilidad».

