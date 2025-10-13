La Generalitat anuncia un paquete de diez millones de ayuda directa a municipios y particulares afectados por la dana Alice

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado un paquete de diez millones de euros de ayuda directa a los municipios, particulares y titulares de explotaciones que se hayan visto afectados por las lluvias en la provincia de Tarragona.

Lo ha dicho en ... declaraciones a los medios este lunes después de reunirse con el consejo asesor del Pla Inuncat y en el que ha detallado que la ayuda se aprobará este martes en el Consell Executiu del Govern y que tendrá criterios de «máxima flexibilidad».

Illa también ha informado que ofrecerán créditos bonificados a través del Institut Català de Finances por un importe de 50 millones de euros que estarán disponibles el lunes que viene para aquellas personas que, hasta que no reciban la ayuda que se aprobará este martes, no dispongan de liquidez. Por otra parte, se mantendrá la suspensión de la actividad escolar y la atención sanitaria no urgente en 4 de las 5 comarcas afectadas, siendo el Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Terra Alta las prevenidas y el Baix Camp la excluida del peligro. Noticia Relacionada El impacto de Alice mantiene cortadas cuatro carreteras en Tarragona y el servicio de Euromed ABC La Generalitat mantiene cerradas hasta el miércoles las escuelas en cuatro comarcas y aborda con los alcaldes las tareas de reconstrucción Ha apuntado que la intensidad no ha sido la misma que hubo este lunes y ha señalado que la predicción para este martes por la mañana es de «más normalidad, pero aún con previsión de lluvias que pueden ser fuertes». Finalmente, ha explicado que mañana cuando la situación se haya normalizado comenzará a entrar «mucho más material para poder ayudar a toda la limpieza y recuperación de infraestructura».

