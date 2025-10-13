Ocho horas atrapados en la N-340 por la dana Alice: «La alerta al móvil nos llegó con dos horas de retraso. No pudimos reaccionar»

Se dirigían a Benicarló (Castellón) desde Barcelona tras un intenso fin de semana de celebración en Vilagarcía de Arosa (Pontevedra) en el que asistieron a la boda de un familiar. Laura F. y Jesús C. circulaban por la autopista AP-7 en ... dirección hacia el sur y en sus mentes estaba solo llegar a casa, descansar, y prepararse para empezar la semana con las pilas cargadas. Nada hacía presagiar el fin de fiesta que les tenía preparado el destino: ocho horas atrapados en la N-340, rodeados de agua e incertidumbre y sin nada que llevarse a la boca. Aseguran que tardaron más de dos horas en recibir el aviso en el móvil, por lo que no tuvieron margen de reacción.

Protección Civil envió la primera alerta en el Montsià (Tarragona) a las 18.00 horas y a las 20.00 horas la recibieron también los móviles del resto de comarcas afectadas por el temporal. Aunque se encontraban en la primera comarca a la que llegó la 'ES-Alert', a ellos y a algunos de los que fueron sorprendidos por el temporal en el mismo punto, no les llegó el aviso «hasta pasadas las 20.00 horas», denuncian.

Cuando su vehículo se adentró en la comarca del Montsià (Tarragona), el temporal ya había mostrado sus fauces: la AP-7 estaba cortada en los dos sentidos entre Freginals y Ulldecona (Tarragona) y había varias vías comarcales y una línea ferroviaria afectadas. Pasaban unos minutos de las 18.00 horas y optaron por desviarse hacia la N-340 porque no estaba cortada ni habían recibido aviso de que hubiera problemas en la vía. Recorrieron apenas unos kilómetros y quedaron atrapados a solo tres kilómetros de distancia de la localidad de La Ràpita (Tarragona), una de las peor paradas por los zarpados del temporal.

Ellos, y una cincuentena más de coches que quedaron rodeados de agua en ese punto, próximo a un barranco, observaron impotentes durante horas como las autoridades de tráfico y los bomberos intentaban infructuosamente recuperar la normalidad ante tanto caos. «No pasamos miedo pero había mucha incertidumbre. No sabíamos en qué momento saldríamos de allí. Nunca habíamos visto nada igual», explica la pareja en declaraciones a ABC.

Ni ellos ni muchos de los que quedaron allí sitiados por el agua torrencial, según afirman, habían recibido la alerta en los móviles cuando quedaron rodeados de agua en aquel punto. Tardaron más de dos horas en recibirla. «Eran las 20.00 horas pasadas cuando lo recibimos», asegura Jesús. Fuentes de Protección Civil consultadas por este diario, descartaron que se hubiera producido un fallo generalizado en la llevada de las alertas al móvil. «Lo que nos ha llegado es que funcionó bien de forma generalizada, aunque en otras ocasiones se han dado situaciones concretas en las que el mensaje llega más tarde por problemas de la compañía de móviles o del lugar en el que se encuentran las personas», precisan a ABC.

«Les llamamos para que se desviaran a Amposta»

Cuando Laura y Jesús fueron desviados hacia la N-340 iban tras de ellos otros amigos y familiares que habían asistido a la celebración familiar en Galicia, unas treinta personas. Entre ellos, los padres y los abuelos de Laura. «Les llamamos para que se desviaran hacia Amposta para que no quedaran atrapados como nosotros y fueron acogidos en el pabellón», indica Laura, que destaca el buen trato que se les ofreció, especialmente a las personas de edad avanzada. «Los colocaron en una sala aparte y les dieron cuidados especiales, mantas, alimentos, etc..», dice.

Llevaban más de cinco horas esperando cuando, sobre las 00.30 horas, efectivos de los Mossos d'Esquadra indicaron a Laura y a Jesús que podían avanzar hacia una gasolinera. Allí permanecieron una hora más y luego los Bomberos les recondujeron hacia la autopista, ya habilitada en dirección sur, para que siguieran el recorrido hasta sus casas. Llegaron a su destino a las 03.30 horas de la madrugada, cansados y pensando que, pese a que estaban acostumbrados a ver rieras desbordadas en la zona, «nunca hasta ahora el agua había hecho este daño».