Ocho horas atrapados en la N-340 por la dana Alice: «La alerta al móvil nos llegó con dos horas de retraso. No pudimos reaccionar»

Laura F. y Jesús C. se dirigían a Benicarló desde Barcelona cuando fueron sorprendidos por los estragos del temporal

«No pasamos miedo pero había mucha incertidumbre. Nunca habíamos visto nada igual», dice la pareja

La destrucción tras el paso de Alice en Tarragona: 18 heridos, uno grave, daños generalizados y el Euromed suspendido

Imagen de la zona de la N-340 en la que quedaron atrapados, una vez restablecido el tráfico, aunque con restricciones
Esther Armora

Barcelona

Se dirigían a Benicarló (Castellón) desde Barcelona tras un intenso fin de semana de celebración en Vilagarcía de Arosa (Pontevedra) en el que asistieron a la boda de un familiar. Laura F. y Jesús C. circulaban por la autopista AP-7 en ... dirección hacia el sur y en sus mentes estaba solo llegar a casa, descansar, y prepararse para empezar la semana con las pilas cargadas. Nada hacía presagiar el fin de fiesta que les tenía preparado el destino: ocho horas atrapados en la N-340, rodeados de agua e incertidumbre y sin nada que llevarse a la boca. Aseguran que tardaron más de dos horas en recibir el aviso en el móvil, por lo que no tuvieron margen de reacción.

